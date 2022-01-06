Андрис Лиепа проведет юбилейный творческий вечер в Кремлевском дворце

МОСКВА, 6 января. /Корр. ТАСС Анастасия Силкина/. Народный артист России Андрис Лиепа в четверг встречает 60-летие в Ташкенте, где с 2019 года возглавляет балетную труппу Государственного академического Большого театра Узбекистана им. Алишера Навои. В феврале юбиляр вернется в Москву, чтобы провести творческий вечер на сцене Государственного Кремлевского дворца. О своих планах Лиепа рассказал ТАСС по телефону.

Лиепа традиционно в этот день отправлялся в храм - Воскресения Словущего в Брюсовом переулке в Москве или в Рождественский храм в Дивеево. "Здесь такая же история, - отметил Лиепа, говоря о праздновании юбилея. - В центре Ташкента есть Свято-Успенский собор, в котором проходит ночная служба. А 7 января уже соберу друзей. Ташкент очень богат на хорошие рестораны, вкусные места".

Поклонники и коллеги смогут поздравить юбиляра в Москве 28 февраля в Кремлевском дворце, на сцену которого он впервые вышел в возрасте девяти лет и считает ее по-настоящему родной. Гала-вечер получил название "6:0". "С одной стороны, это достаточно весомая дата. А с другой стороны, у артистов балета и режиссеров все связано с творческой востребованностью. Я очень рад, что последние три года работаю здесь, в Ташкенте", - поделился Лиепа.

Концерт пройдет в рамках большого проекта Лиепы "Автографы и имиджи".

"Никто лучше меня самого обо мне не расскажет, - заметил Лиепа, который также станет ведущим вечера. - Мне очень хотелось, чтобы приехали мои хорошие друзья. Из-за нового штамма [коронавируса] и ограничений вряд ли получится пригласить друзей из Америки, Великобритании, Австрии и Германии, но будут мои друзья из Большого театра России и Мариинского театра, где я работал, а также из Михайловского театра и, возможно, из театра Станиславского. Очень хочу привезти молодых талантливых артистов из Ташкента".

Заслуженная артистка Узбекистана Надира Хамраева исполнит балет "Жар-птица" Игоря Стравинского, молодые артисты ташкентской труппы подготовят номер "Настроение" на музыку Родиона Щедрина, который когда-то Лиепа танцевал с Ниной Ананиашвили. "Этот номер очень любила Майя Михайловна (Плисецкая), и Родион Константинович все время просил меня восстановить его", - рассказал артист. Также зрителей ждут фрагменты других балетов из репертуара Лиепы, фотовыставка и экспозиция костюмов артиста к разным спектаклям.

Часть билетов передадут подопечным фонда помощи хосписам "Вера".

От одного ГАБТа до другого

В 1980 году Лиепа окончил Московское академическое хореографическое училище (ныне Московская государственная академия хореографии) и поступил на работу в Государственный академический Большой театр. За восемь лет он воплотил на прославленной сцене роли Принца Щелкунчика в одноименной постановке и Принца Дезире в "Спящей красавице" Петра Чайковского, Альберта в "Жизели" Адольфа Адана, Курбского в "Иване Грозном" Сергея Прокофьева, Жана де Бриена в "Раймонде" Александра Глазунова, Бориса в "Золотом веке" Дмитрия Шостаковича.

"Как-то я позвонил своему папе Марису Лиепе и сказал, что мне очень хочется танцевать где-то, - вспоминает юбиляр. - Он меня спросил: "И куда ты хочешь поехать?" Я ответил: "Поеду куда угодно, лишь бы танцевать. Хоть в Ташкент уеду". И знаете, когда я здесь оказался через 30 лет, то понял, что мысли материальны. Когда я приехал в Ташкент, меня спросили: "Как вам в нашем театре?" И я ответил, что чувствую себя как дома, ведь архитектором здания театра имени Алишера Навои был Алексей Щусев, который также построил дом, где мы живем в Москве".

Между двумя ГАБТ также были сотрудничество с балетной труппой "Нью-Йорк сити балле", Американским театром балета, выступления в "Ла Скала" в Италии и "Гранд-опера" во Франции, работа с Мариинским театром в Санкт-Петербурге в качестве приглашенного солиста балета и оперного режиссера, постановки с театром "Кремлевский балет", детских новогодних елок и балов, эстрадных концертов для "Хора Турецкого", Михаила Шуфутинского, Тамары Гвердцители и других.

Связь поколений

В Ташкенте Лиепа уже поставил пять балетов. "Есть талантливые композиторы, приносят свою музыку, и мы планируем ставить балеты на музыку узбекских композиторов, - рассказал главный балетмейстер. - Когда я занялся проектом "Русские сезоны XXI века", изучал, как работал Сергей Дягилев, как получалось так, что с ним были лучшие композиторы, художники, хореографы. Надо иметь дар интуиции, основанный на образовании, на знании нового, необычного. И я уверен, что композиторам надо давать возможность экспериментировать".

В ближайших же планах - перенести на сцену театра им. Алишера Навои спектакль "Спартак" Юрия Григоровича, которая несет особый смысл для Лиепы.

"Так получилось, что когда мой отец в последний раз танцевал Красса, я танцевал в кордебалете. Это было для меня очень важным. Поэтому я хочу, чтобы этот спектакль был поставлен здесь, в театре Алишера Навои", - признался он.

Сегодня Лиепа в одном лице и режиссер, и продюсер, и педагог. "Меня всегда вдохновляет умение и желание работать. Думаю, что отец передал нам с Илзе понимание того, что если человек хочет чего-то добиться, он должен уметь работать. Когда-то папа говорил: "Ребятки, если вы научитесь работать, вы не можете представить себе, какая интересная будет у вас жизнь". Все так: действительно, жизнь потрясающая, интересная, богатая на события", - говорит юбиляр.