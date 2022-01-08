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Путин поздравил Марину Неелову с 75-летием

По словам главы государства, проникновенная игра актрисы заставляет испытывать самые глубокие чувства

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку РСФСР Марину Неелову с 75-летием. Телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.

"На сцене знаменитого "Современника", других ведущих театров страны, в кинематографе ваша проникновенная игра захватывает зрителей, заставляет их сопереживать, испытывать самые глубокие чувства. Отрадно, что сегодня вы продолжаете радовать поклонников новыми яркими работами", - говорится в сообщении.

Путин также отметил, что Неелова, посвятившая свою жизнь служению искусству, является человеком необыкновенного обаяния и таланта. Президент пожелал актрисе доброго здоровья и всего наилучшего.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияНеёлова, Марина Мстиславовна
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