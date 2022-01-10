Елена Проклова попала в реанимацию

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Российская актриса и телеведущая, заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова находится в реанимации в одной из клиник Москвы. Об этом актриса сообщила в понедельник газете "Вечерняя Москва".

"У меня все нормально, в настоящее время нахожусь в реанимации, говорить не могу, извините", - сказала артистка газете.

Других подробностей Проклова изданию не рассказала.

Ранее в понедельник Telegram-каналы сообщили, что артистку экстренно госпитализировали в Москве с инсультом.

Елена Проклова родилась 2 сентября 1953 года в Москве. В 1973 году она окончила Школу-студию МХАТ. Широко известна в качестве киноактрисы. Одна из ее самых известных ролей - Татьяна Фешева в драме Иосифа Хейфица "Единственная" (1975). Также в числе популярных работ Прокловой - учитель литературы Марина Максимовна в мелодраме "Ключ без права передачи" (1976), стюардесса Лариса Комарова в "Мимино" (1977), Марсела в музыкальном телефильме "Собака на сене" (1977) и другие.