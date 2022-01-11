Орнелла Мути станет соведущей фестиваля эстрадной песни в Сан-Ремо

РИМ, 11 января. /ТАСС/. Знаменитая итальянская актриса Орнелла Мути станет соведущей одного из пяти вечеров популярного фестиваля эстрадной песни в Сан-Ремо, который пройдет с 1 по 5 февраля и будет демонстрироваться в прямом эфире государственного телевидения RAI. Об этом объявил во вторник в эфире новостей RAI главный ведущий известный шоумен Амадеус, который выступает художественным руководителем смотра.

Как правило, рядом с основным ведущим, в качестве которого в разные годы выступали известные шоумены и музыканты, на сцену исторического театра "Аристон", бессменного места проведения фестиваля, выходят женщины - актрисы, модели, певицы. Как объявил Амадеус, в этом году ему будут "ассистировать" пять соведущих, среди которых помимо Мути другая признанная актриса - Сабрина Ферилли, сыгравшая в оскороносном фильме Паоло Соррентино "Великая красота" (La grande bellezza, 2013).

66-летняя Мути, прославившаяся, в том числе в России, дуэтом с Адриано Челентано в таких фильмах, как "Укрощение строптивого" (Il bisbetico domato, 1980), "Безумно влюбленный" (Innamorato pazzo, 1981), а также сыгравшая в десятках европейских картин, в последние годы немного снимается. Однако она начала работать в театре. Известно, что актриса часто и много бывала в России, где до пандемии также планировались театральные проекты с ее участием. В СМИ сообщалось о ее намерении получить российское гражданство.

В этом году фестиваль Сан-Ремо собираются проводить в присутствии публики. В прошлом году в условиях пандемии шоу проходило при пустующем зале. Всего в творческом состязании заявлено 25 исполнителей, включая Джанни Моранди, который исполнит композицию, сочиненную для него Джованотти. Объявлено также, что гостем одного из вечеров станет популярный комик Кекко Дзалоне.