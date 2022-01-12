В Москве представят воссозданную спустя 100 лет выставку авангардного искусства

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Музей русского импрессионизма совместно с Ельцин Центром и Энциклопедией русского авангарда в феврале представит частично воссозданную выставку авангардного искусства, которая проходила в Вятской губернии в 1921 году. На экспозиции представят работы Василия Кандинского, Александра Родченко, Николая Фешина и других художников, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе организаторов.

"Музей русского импрессионизма совместно с Ельцин Центром и Энциклопедией русского авангарда объявляют о проведении в Москве выставки "Авангард: на телеге в XXI век" - реконструкции масштабной экспозиции авангардного искусства, забытой в Вятской губернии 100 лет назад. С февраля по май 2022 года в музее будут показаны более 100 произведений ярких представителей русского авангарда из собраний Вятского художественного музея, Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан, Слободского и Яранского краеведческих музеев", - говорится в сообщении.

Как пояснили организаторы, в октябре 1921 года на третью передвижную художественную выставку в город Советск Вятской губернии (Кировской области) привезли более 300 произведений из Вятки, Москвы, Петрограда и Казани. Беспрецедентный по числу и составу работ смотр должен был продолжиться в других городах губернии. Через месяц шедевры на телегах отправили в соседний город Яранск, где в том числе из-за проблем с финансированием они были оставлены в местном музее и забыты почти на 100 лет.

"Объединенные усилия Ельцин Центра и команды Энциклопедии русского авангарда позволили частично воссоздать третью и две первые художественные выставки в Советске и показать редкие произведения из фондов региональных музеев. Посетители узнают о художественной политике советской власти в первые послереволюционные годы и о деятельности кураторов-энтузиастов, которые в непростое для страны время устраивали выставки авангардного искусства", - отметили в пресс-службе.

Об экспозиции

Как рассказала ТАСС куратор выставки со стороны Музея русского импрессионизма Анастасия Винокурова, помимо работ художников-авангардистов, в экспозиции будут представлены работы мастеров реалистического направления. В частности, произведения художника Николая Фешина и его учеников.

"Хочется обратить особое внимание на работу Василия Кандинского эскиз композиции "Красное с черным", которая будет открывать раздел выставки "Авангардный поиск". С обнаружения Анной Владимировной Шакиной (одного из кураторов выставки - прим. ТАСС) в 1996 году этой композиции начались ее научные изыскания по выявлению экспонатов передвижных выставок начала 1920-х годов. Эта композиция была подклеена с оборота работы Чекрыгина "Сцена в поле", - отметила Винокурова.

Также на выставке можно увидеть эскиз к портрету Евгении Киркальди кисти художника Ильи Машкова. Сам портрет находится в Третьяковской галерее. Кроме того, в экспозиции Музея русского импрессионизма впервые представят отреставрированную двустороннюю картину "Композиция" Алексея Моргунова, на спасение которой с помощью краудфандинговой кампании на Planeta.ru было собрано 983 тыс. рублей. Редкая работа соратника Казимира Малевича была обнаружена кураторами выставки в собрании Слободского краеведческого музея в аварийном состоянии. За три месяца в проекте по сбору средств приняли участие более 800 человек.

Как отметила директор Музея русского импрессионизма Юлия Петрова, проект был представлен в регионах, но "находки такого уровня заслуживают того, чтобы быть показанными в столице".