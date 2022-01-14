Театр танца Бориса Эйфмана в Петербурге достроят до 2024 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 января. /ТАСС/. Дворец танца Бориса Эйфмана на набережной Малой Невы в центре Петербурга будет достроен до 2024 года, сообщил в пятницу на пресс-конференции в ТАСС вице-губернатор города Борис Пиотровский.

Идея создания новой культурной зоны на подготовленном для строительства судебного квартала участке набережной Малой Невы была предложена губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым в апреле 2019 года. В январе 2022 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о перспективах этого участка, отметил, что, насколько ему известно, "там есть планы и по суду, но и парк тоже там будет". При этом он переадресовал властям Санкт-Петербурга вопрос о подробностях создания парка "Тучков буян".

"Мы продолжаем строительство академии танца Бориса Эйфмана, которое будет завершено до 2024 года на "Тучков буяне". Это, действительно, совершенно уникальное место, уникальный проект, появление нового театра в Санкт-Петербурге. Мы с радостью ждем появления этого нового театра, который будет находиться в парке на "Тучков буяне" в рамках реконструкции этой зоны", - сказал Пиотровский.

Он отметил, что в процессе работ будет реконструирована набережная Биржевого моста, организован подземный переход под площадью Лихачева, создан подземный паркинг.

О проведении международного конкурса на концепцию парка было объявлено в 2019 году. Арт-парк с концертным, театральным и выставочным комплексами и оранжереей предполагалось разместить на участке в границах проспекта Добролюбова, набережной Малой Невы, переулка Талалихина и западной границы площади Академика Лихачева. Все пространство набережной между Биржевым и Тучковым мостами планировалось отвести под прогулочную зону, которая продолжится до Петропавловской крепости. По итогам общественного обсуждения для парка выбрано название "Тучков буян", связанное с историей этой местности, где в XVIII веке располагались пеньковые склады.