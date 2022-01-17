Новосибирский театральный вуз, не имевший площадки для постановок, приобрел здание ДК

НОВОСИБИРСК, 17 января. /ТАСС/. Единственный специализированный театральный вуз за Уралом - Новосибирский государственный театральный институт (НГТИ), долгое время не имевший собственной площадки для учебных спектаклей и постановок, приобрел здание Дома культуры "Энергия" за счет средств областного бюджета, следует из документов, размещенных на сайте госзакупок. Здание позволит вузу увеличить количество обучающихся и открыть новые образовательные программы.

Театральный институт в Новосибирске был образован в 2003 году из театрального училища, основанного в 1960 году. Вуз закончил российский режиссер, обладатель главного приза Венецианского кинофестиваля и двукратный номинант на премию "Оскар" Андрей Звягинцев. В течение многих лет институт арендует здание ДК "Энергия" для проведения репетиций учебных спектаклей и выступлений. В 2020 году министр культуры региона Наталья Ярославцева выступила с инициативой передачи здания театру.

"Продавец передал, а покупатель принял следующее недвижимое имущество: Помещение с кадастровым номером 54:35:032685:2548, назначение: нежилое помещение общей площадью 3752,2 кв. м, адрес (местоположение): Новосибирская область, Новосибирск, пр-кт Красный, д. 171/4 (здание ДК "Энергия" - прим. ТАСС)", - следует из материалов закупки.

Уточняется, что цена сделки составила 120,4 млн рублей. Средства были предоставлены вузу из областного бюджета в качестве субсидии. Продавцом здания выступает АО "Союз", которое согласно сайту Rusprofile, является правопредшественником новосибирского холдинга "НЭВЗ-Союз" (занимается производством изделий для электроники и электротехники - прим. ТАСС).

Как сообщали ранее в Минкультуры, новое здание позволит улучшить условия ведения образовательной деятельности, поскольку у обучающихся появится полноценная площадка для выступлений, а также увеличить число студентов с 261 до 300. Кроме этого, вуз сможет открыть новые образовательные программы и приглашать специалистов из-за рубежа для проведения мастер-классов.

Вуз намерен открыть две новые специальности для подготовки студентов - "Продюсер исполнительских искусств" и "Звукорежиссер массовых мероприятий", а также начать подготовку режиссеров музыкального театра и театра кукол в связи с большим спросом на специализации, сообщал ранее ректор института Василий Кузин. Основной целью для вуза сегодня, по его словам, является открытие третьей ступени для подготовки будущих артистов, уже после получения диплома бакалавра, это ассистентура-стажировка по трем направлениям - "Актерское искусство", "Режиссура" и "Сценическая речь".