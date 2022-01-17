Дагестанский ансамбль танца "Лезгинка" впервые с 1996 года проведет гастрольный тур в ОАЭ

МАХАЧКАЛА, 17 января. /ТАСС/. Государственный академический ансамбль танца Дагестана "Лезгинка" в 2022 году планирует провести первый с 1996 года гастрольный тур в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), соответствующее приглашение коллектив получил по итогам выступления на Всемирной выставке ЭКСПО-2020 в Дубае. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор "Лезгинки" Джамбулат Магомедов.

"Несколько продюсеров, в том числе директор оперного театра в Абу-Даби, обратились с предложением, чтобы "Лезгинка" посетила эту страну с сольными концертами, переговоры об этом продолжаются. Я думаю, что осенью мы проведем гастрольный тур по этой прекрасной стране, которая с теплом и уважением относится к России. Ранее мы выступали в ОАЭ на Всемирном торговом фестивале, гастролировали, но это было в 1996 году, 26 лет назад. За это время у них появились невероятные новые площадки, и, конечно мы хотим сделать полноценный гастрольный тур - планируем около 10 концертов дать в этой стране", - сказал Магомедов.

В середине января "Лезгинка" в числе ведущих российских творческих коллективов выступила в Дубае в рамках культурной программы Всемирной выставки "ЭКСПО-2020". По словам Магомедова, дагестанский коллектив представил танцы из "золотого" фонда ансамбля.

"Для нас это большая честь - вместе с ведущими российскими коллективами, творческой элитой страны представлять Россию на ЭКСПО-2020. Российская экспозиция на выставке - выдающаяся, одна из самых посещаемых, и выступить на этой площадке, представлять нашу многонациональную Россию - это большая честь и ответственность. По просьбе зрителей, жителей Дубая и всех кто работает на российской экспозиции, мы выступали дважды - настолько высоким оказался интерес к нашему концерту. Я очень рад, что мы угадали с концертными номерами: "Барабаны", "Горский танец", "Танец с кинжалами" - они покорили всех. Колоссальное количество людей смогли увидеть наше вступление, и оно получилось очень резонансным", - рассказал генеральный директор ансамбля.

По его словам, в этом году "Лезгинка" планирует провести еще несколько зарубежных гастролей: в мае коллектив посетит Турцию, в июне - Белоруссию, в августе запланирован тур по Европе. Кроме того, у ансамбля насыщенный график выступлений в России: Казань, Самара. Саратов, Тольятти, Ульяновск, Дальний Восток, а также другие города и регионы.

Государственный академический ансамбль танца Дагестана "Лезгинка" был создан в 1958 году, в его состав входят представители разных народов Северного Кавказа. В репертуаре коллектива более 100 танцев народов Кавказа и других регионов России. За более 60 лет своего существования ансамбль побывал на гастролях в 65 странах, стал победителем 48 фестивалей фольклорного танца среди профессиональных коллективов. В июне 2021 года указом главы Дагестана Сергея Меликова ансамбль был отнесен к особо ценным объектам национального культурного достояния народов Дагестана.