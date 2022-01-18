Лев Лещенко проведет юбилейный концерт в "Крокус Сити Холле"

Лев Лещенко: может быть, я уже тоже в андеграунде

"[Будут] практически все. Очень надеюсь, что придут Александра Николаевна Пахмутова, Давид Тухманов, Игорь Крутой, Александр Розенбаум. Наверняка будут мои приятельницы Жасмин, Алсу, Зара, ребята [Александр] Буйнов, [Алексей] Глызин, [Александр] Маршал, [Стас] Михайлов, [Сосо] Павлиашвили, [Валерий] Меладзе. Жду Сашу Малинина, Лару Долину, Игорь Корнелюк приедет из Питера. Будут какие-то сюрпризы", - пообещал певец.

Несмотря на то, что за последнее время Лещенко записал около четырех десятков песен, в праздничный концерт войдут лишь несколько новинок. "Я никогда не говорю: "Это черта, итог". Но все-таки это уже знаковый концерт - 80-летие, - заметил он. - Так что выберу лучшее, что есть в музыке, песнях, стихах. В первом отделении будет мой классический репертуар, а во втором - коллаборации с коллегами, поздравления".

На мероприятии гостей ждут спецэффекты, пиротехника и космолет.

Нынешний год для Лещенко трижды юбилейный: помимо собственного 80-летия, он отметит 70-летие первого выхода на сцену сокольнического Дома пионеров, а также 60-летие первого профессионального выступления в составе армейского ансамбля песни и пляски.

Певец признался, что в целом готов уйти от формата больших концертов, отдавая предпочтение камерному формату. "Я сейчас переключаюсь, буду делать более камерные вещи. Скорее всего, перейду на творческие встречи, буду рассказывать о музыке, о жизни, о сегодняшних проблемах. Может быть, даже касаясь тем бытовых, нравственных, политических", - поделился он.