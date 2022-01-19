В Северной Осетии на сцене филиала Мариинского театра впервые пройдет балет "Дон Кихот"

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 января. /ТАСС/. Показы балета "Дон Кихот" Санкт-Петербургского государственного академического театра балета имени Леонида Якобсона впервые состоятся во Владикавказе 4 и 5 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе филиала Мариинского театра в Северной Осетии.

"Два дня - 4 и 5 февраля - на сцене театра оперы и балета филиала Мариинского театра в РСО-Алания впервые состоятся показы балета "Дон Кихот" Санкт-Петербургского государственного академического театра балета имени Леонида Якобсона", - говорится в сообщении.

Владикавказский зритель увидит балет "Дон Кихот" Людвига Минкуса в редакции известного хореографа, экс-премьера Датского королевского балета и Лондонского Королевского балета Йохана Кобборга. Оформление спектакля осуществил знаменитый французский художник и сценограф с русскими корнями Жером Каплан.

Балет "Дон Кихот" получил в 2019 году рекордные семь номинаций на национальную театральную премию "Золотая маска".

Постановка которого была приурочена театром к 200-летию со дня рождения выдающегося педагога, балетмейстера, создателя классического репертуара, в том числе и балета "Дон Кихот", Мариуса Петипа.