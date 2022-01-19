В нижегородском музее представили новую постоянную экспозицию древнерусского искусства

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 января. /ТАСС/. Обновленную постоянную экспозицию древнерусского искусства представили в среду в Нижегородском государственном художественном музее (НГХМ). В нее вошли в том числе икона XVII века Богоматерь Страстная из коллекции купца Дмитрия Сироткина и икона Похвала Богоматери из Похвалинской церкви, которую могли видеть участники народного ополчения, созданного Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским, сообщили сотрудники музея.

"Это первый этап нашей работы над экспозицией древнерусского искусства. В первой половине года мы ожидаем возвращения икон из реставрационного центра Игоря Грабаря - шесть икон и пять храмовых скульптур. Это станет вторым этапом развития экспозиции, у нас есть куда развиваться благодаря новой реконструкции, которая была сделана", - рассказала журналистам руководитель отдела экспозиционно-выставочной деятельности Наталья Соколова.

Сейчас в экспозиции посетители могут увидеть 72 иконы периода древнерусского искусства. "Очень часто исследовательская и реставрационная работа начинается с черной доски, темной живописи, за которой неизвестно что скрывается. Сама технология написания иконы, к сожалению, приобретает эффект потемнения, потому что доска покрывается грунтованной тканью, все это пишется темперными красками, а сверху покрывалось олифой, которая хорошо защищала живопись от воздействий, но через 70-100 лет олифа темнела", - рассказала Соколова. По ее словам, активный процесс по раскрытию икон начался в России только в начале XX века.

Так, например, в экспозиции представлена икона второй части XVII века Великомученик Артемий, процесс раскрытия которой не закончен. Иконописцы обновляли ее неколько раз. "Поверх изображения писалось новое, изображений могло быть три-четыре. Здесь видим, что святой и одет по-другому, и нарисован по-другому, и образ совершенно другой создается", - отметила Соколова.

Уникальные иконы

Среди наиболее примечательных икон в экспозиции - Богоматерь Страстная (XVII век), которая находилась в коллекции купца Дмитрия Васильевича Сироткина. Отличие иконы в том, что Богородица изображена на престоле. "Такого не встречается в других иконографиях. Возможно, это связано с особым почитанием этой иконы в нижегородском храме. Эта икона была обретена в селе Палец некой жительницей, которая от нее исцелилась, об исцелении дошли слухи до Москвы, и Москва затребовала, чтобы икона была привезена в столицу с обещанием обязательно вернуть", - рассказала журналистам заведующая отделом отечественного искусства музея Ирина Маршева.

Еще одна икона - Похвала Богоматери (1630-1640 гг.) из Похвалинской церкви в Нижнем Новгороде. Богоматерь изображена в окружении восхваляющих ее пророков. "Икону видел если не сам Кузьма Минин, то его современники точно, участники ополчения и, скорее всего, его сын, потому что они жили рядом", - рассказала журналистам научный сотрудник НГХМ Сабина Мельник, по словам которой, икона упоминается во многих нижегородских летописях, ее выносили на крестный ход во время чумы в 1655 году в Москве.

Еще один уникальный экспонат - это вклад в Спасо-Преображенский собор Нижнего Новгорода в 1625 году протопопа Саввы Евфимьева. "Знаменитого и легендарного священника и духовного лидера ополчения, который с Мининым и Пожарским шел на Москву", - резюмировала Мельник.

Также в экспозиции представлены предметы прикладной церковной утвари, вклады именитых нижегородцев в храмы и монастыри, уникальные плащаницы производства Строгановских мастерских, которые славились высоким уровнем исполнения.