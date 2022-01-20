Путин наградил скульптора Рукавишникова орденом Александра Невского

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Народный художник РФ, скульптор Александр Рукавишников награжден орденом Александра Невского. Указ президента РФ Владимира Путина опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

Как отмечено в документе, скульптор удостоен награды "за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".

Тем же указом награжден и других деятелей культуры. В частности, орденов Почета удостоены народный артист России, актер Большого драматического театра (БДТ) имени Г. А. Товстоногова Георгий Штиль и народный артист России, пианист и педагог Александр Бондурянский.

Александр Рукавишников родился в Москве в 1950 году в семье скульпторов. Широкую известность ему принес памятник Владимиру Высоцкому, установленный в 1985 году над могилой поэта на Ваганьковском кладбище. Среди других монументальных работ - памятники в Москве писателю Федору Достоевскому, футболисту Льву Яшину, актеру Юрию Никулину, императору Александру II, писателю Михаилу Шолохову, виолончелисту Мстиславу Ростроповичу, военачальникам Михаилу Скобелеву и Константину Рокоссовскому, писателю Сергею Михалкову. Монументальные работы Рукавишникова, кроме России, установлены в Германии, Испании, Швейцарии, Сербии и других странах. Народный художник РФ (1995). Профессор Московского государственного академического художественного института им. В. И. Сурикова.