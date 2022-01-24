Фестиваль "Играем джаз с Гараняном" отметит столетие российского джаза

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. XIV Молодежный фестиваль "Играем джаз с Гараняном", который пройдет 28 января в "Москонцерт-холле", будет посвящен отмечаемому в 2022 году столетию отечественного джаза. Об этом сообщила в понедельник ТАСС организатор смотра, вдова джазмена Нелли Закирова-Гаранян.

"Дети и молодежь в основном играют зарубежную музыку, а наших композиторов - очень редко, но советский джаз тоже всегда шел вперемежку с зарубежным. Так что фестивалем мы отмечаем начало Года столетия отечественного джаза", - сказала собеседница агентства.

Участниками фестиваля станут московские детские и молодежные коллективы. Аккомпанировать вокалистам будет Джаз-оркестр Георгия Гараняна под управлением Сергея Богданова. Гостями вечера станут композитор Дмитрий Носков, гитарист Алексей Кузнецов, пианист Яков Окунь и певица Карина Кожевникова. "Концепция фестиваля, которую придумал еще Георгий Гаранян, заключается в том, что дети играют джаз со взрослыми. Он решил, что мастерство надо перенимать напрямую на сцене", - пояснила Закирова-Гаранян.

Георгий Гаранян (1934-2010) - советский и российский джазовый, классический и эстрадный саксофонист, народный артист РФ, лауреат Государственной премии РФ (2000). Музыкальную карьеру Гаранян начинал в оркестрах под управлением Юрия Саульского и Олега Лундстрема. В 1973-1982 годах руководил ансамблем "Мелодия", визитной карточкой которого стала музыка популярных советских композиторов в джазовой обработке. В 2006 году на базе ансамбля возник "Биг-Бенд Георгия Гараняна", который стал основным коллективом первого фестиваля "Играем джаз" в 2009 году.