Союз писателей издаст сборник сибирских авторов к юбилею Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 25 января. /ТАСС/. Союз писателей России при поддержке гранта правительства Новосибирской области издаст сборник сибирских авторов к юбилею региона. Выпуск планируется к концу 2022 года, сообщила в пресс-центре ТАСС министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева.

"Союз писателей России готовит сборник, к юбилею области он должен быть издан. Мы выделили грант Союзу писателей. Там есть редакционная комиссия, и они определяют, каких авторов они хотят поддержать", - сказала она, уточнив, что выпуск планируется к концу 2022 года.

Как сообщил ТАСС член правления новосибирской организации Союза писателей Дмитрий Рябов, кроме издания сборника, проект также подразумевает представителей Союза молодых литераторов РФ по населенных пунктам Новосибирской области. Во время тура они посетят колледжи в районах региона и расскажут о федеральной поддержке, которую оказывают в России молодым писателям. Он пояснил, что в сборник войдут современные авторы. Среди них прозаик, лауреат литературной премии одного из старейших журналов в России "Сибирские огни" Владимир Злобин, проректор Новосибирского государственного театрального института, театровед Яна Глембоцкая, а также писательница, автор нескольких экспериментальных художественных произведений Лада Юрченко.

Ярославцева уточнила, что к юбилею области уже был издан, посвященный истории Союза композиторов Новосибирской области. "Затем Союз художников нам будет демонстрировать свои лучшие выставки. Начинаем мы с пленэра по районам области. Хочу сказать, что в принципе любое общественное объединение готовит сейчас свои подарки", - пояснила Ярославцева. Согласно плану по подготовке празднования юбилея региона, в 2022 году также планируется проведение праздничных концертов, фестивалей и форумов и издание фотоальбома "Новосибирск в 30-е годы прошлого столетия".

В 2022 году Новосибирская область отмечает свое 85-летие. Регион образован в 1937 году путем разделения Западно-Сибирского края. Впоследствии из состава области была выделены Кемеровская и Томская области.