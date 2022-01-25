Группа "Несчастный случай" впервые сыграет акустический концерт в Москве

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Рок-группа "Несчастный случай" 4 февраля впервые представит акустическую программу "Ламповый концерт" в Театральном зале Московского международного Дома музыки. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе коллектива.

"Мы давно ходили кругами вокруг идеи "Акустики", но все не находилось повода, чтобы сделать решительный шаг и отказаться полностью от любой электронной обработки звука, - рассказал лидер группы Алексей Кортнев. - Сейчас мы используем акустический бас, акустическую гитару, акустический саксофон, рояль, аккордеон и барабаны. В результате пришлось менять существенно многие аранжировки, и песни зазвучали совершенно по-другому".

В программу войдут любимые слушателями композиции разных лет. По словам Кортнева, на первый план в концерте выйдут "те инструменты, которые раньше тонули, и поэтому некоторые очень красивые по звучанию вещи на концерте было невозможно расслышать в полном объеме". "При этом мы будем играть кучу всяких музыкальных шуток. Мы соединяем песни, делаем вкрапление цитат других авторов. Делаем так, чтобы программа ни в коем случае не была скучной, хотя она будет тихой и размеренной", - добавил он.

Рок-группа "Несчастный случай" основана в 1983 году, на ее счету 10 студийных пластинок. Музыканты также сотрудничают с сатирическим театром "Квартет И", записали песни для спектаклей "День радио" и "День выборов".