В Смоленске разработали виртуальную энциклопедию о крепостях эпохи Петра I

ТАСС, 25 января. Государственный музей "Смоленская крепость" при поддержке Министерства культуры РФ разработал виртуальную энциклопедию, в которой собрана информация о 16 сохранившихся и утраченных крепостях эпохи Петра I. Всего в проект, приуроченный к 350-летию со дня рождения российского императора, включат около 30 объектов, в том числе Тавровскую и Санкт-Петербургскую крепости, укрепления Великого Новгорода, Азова и Кронштадта, рассказал во вторник ТАСС директор музея Сергей Пиляк.

"В 2022 году исполняется 350 лет со дня рождения Петра Первого. Одним из важных дел царя-реформатора было создание и реконструкция крепостей. После длительной подготовительной работы наш музей приступает к публикации материалов проекта "Петровские крепости", сейчас в виртуальную энциклопедию внесены данные о 16 объектах, расположенных на территории Союзного государства", - сказал Пиляк.

По его словам, в виртуальной энциклопедии обобщат изобразительные материалы и данные, раскрывающие новаторство петровской эпохи в фортификационном строительстве. Например, инженеры, используя научные достижения XVII-XVIII веков, создавали земляные бастионные укрепления, крепости-звезды и симметричные кронверки, которые позволяли организовать эффективную круговую оборону. "Обобщение петровского фортификационного наследия - важная задача юбилейного года. Мы подбирали материалы, собирали иллюстрации из архивных источников и разработали анкету для каждой крепости. В нее включено полное название, иллюстративный ряд, краткое описание и ссылки на внешние ресурсы, сайты музеев-партнеров и отдельные публикации, где о крепости можно узнать более подробно", - сказал собеседник агентства.

Директор музея добавил, что чертежи крепостей взяты в том числе из одного из лучших изданий по истории фортификации - монографии генерала Федора Ласковского середины XIX века. Около половины объектов, включенных в энциклопедию, уже утрачены, оставшиеся сохранились фрагментарно или почти полностью. "Некоторые крепости были разрушены вскоре после их возведения, например крепость Святого Креста на территории современного Дагестана была срыта по условиям одного из мирных договоров в начале XVIII века. В Ямбурге (Кингисепп в Ленинградской области - прим. ТАСС) сохранились бастионы и куртина, в Смоленске - петровские гласисы и рвы, специальные земляные укрепления, которые относятся к эпохе Петра I", - добавил Пиляк.

Планируется, что в энциклопедию включат сведения о 30 крепостях. Проект разработан при поддержке Минкультуры РФ и при участии музеев России и Белоруссии, в том числе Музейного агентства Ленинградской области, Новгородского музея-заповедника и Гродненского государственного историко-археологического музея, десятков других музеев и Института Петра Великого.