Свердловские общественники планируют возродить уральскую песенную кадриль

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Свердловские общественники планируют возродить исполнение народного танца "Песенная кадриль" при поддержке Фонда президентских грантов. Уральское фольклорное объединение "ФОЛКЪ-ТОЛКЪ" выиграло 2,8 млн рублей на реализацию проекта, сообщили в департаменте информационной политики региона.

"Проект "Песенная кадриль Урала" стартует в Свердловской области в 2022 году. Масштабное погружение в русскую народную хореографию проведет Уральское фольклорное объединение "ФОЛКЪ-ТОЛКЪ", которое выиграло 2,8 млн рублей на реализацию проекта. <…> Благодаря гранту в Свердловской области состоятся реконструкции трех песенных кадрилей, будут организованы систематические занятия по уральской хореографии, созданы и распространены три методических фильма по песенным кадрилям Свердловской области, пройдут 11 фольклорных гуляний для любителей фольклора и всех желающих в том числе на массовых общественных праздниках Екатеринбурга, Невьянска, Верхотурья, Полевского, Арамили", - говорится в сообщении.

Директор объединения Сергей Антонов отмечает, что песенная кадриль - сложный для современного человека формат народного танца. Он требует одновременного исполнения как танца, так и ансамблевого пения.

"Мы возродим эту практику, познакомим с образцами уральской народной хореографии широкий круг людей, интересующихся творчеством и культурой, а также поможем молодым участникам фольклорного движения Урала не только самим воспроизводить образцы уральской хореографии, но и передавать свои навыки и знания желающим", - сказал Антонов.

В конце 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении Года культурного наследия народов России в 2022 году. Как отмечается в документе, такое решение принято в целях популяризации народного искусства и сохранения культурных традиций в том числе.