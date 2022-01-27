В Москве представят масштабную выставку южнокорейского художника Кван Йонг Чана

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Выставка ключевых работ южнокорейского художника Кван Йонг Чана открывается в четверг в Московском музее современного искусства, посетителям представят серию арт-объектов.

"Мы открываем очень важную интересную выставку. Дело в том, что Москва сейчас не испытывает, несмотря на сложности пандемии, несмотря на непростой политический фон, дефицита современного искусства западного. Эта выставка, которую мы сейчас открываем, ценна именно тем, что это настоящий восточноазиатский "контемпорари арт". Самое интересное, что свой творческий путь Кван Йонг Чан начинал в Соединенных Штатах Америки. Но потом он взял за основу традиционное искусство корейское", - рассказал журналистам накануне открытия выставки куратор Владимир Прохоров.

В экспозицию вошли ключевые работы художника, созданные в период с 1990 по 2021 год. Расположенные в хронологическом порядке на двух этажах масштабного выставочного пространства, произведения представят историю становления и развития творчества мастера.

"Для Московского музея современного искусства большая честь открывать выставку Кван Йонг Чана - этот проект готовился больше двух лет. Я первый раз увидел работы этого художника на множествах музейных выставок во всем мире, но потом увидел на Cosmoscow и невозможно было не влюбиться в этот проект", - добавил исполнительный директор музея Василий Церетели. Выставку подготовили совместно с Askeri Gallery.

Как рассказали организаторы, первоначально стиль мастера формировался под влиянием американского модернизма середины XX столетия, который Кван Йонг Чан изучал в период своей учебы в Филадельфии. Однако впоследствии он принял решение отказаться от следования американским художественным традициям, вернуться в Южную Корею и создать собственный стиль, представляющий собой уникальный синтез западных и азиатских ценностей. Трагическая история родной страны, детские воспоминания, конфуцианство и западный прагматизм породили серию Aggregations (Объединения), ставшую визитной карточкой Кван Йонг Чана.

Оригинальные арт-объекты в виде настенных панно созданы из ханчжи - традиционной корейской бумаги, которая изготавливается вручную из коры шелковичного дерева. Она широко используется по всей Корее на протяжении многих веков и применяется в различных сферах, от изготовления различных предметов домашнего обихода до произведений искусства и авторского дизайна. В качестве основы для своих композиций Кван Йонг Чан использует старые бухгалтерские отчеты, любовные письма и фрагменты философских трактатов, которые он особым образом складывает в небольшие треугольники, где текст служит одновременно и орнаментом, и носителем информации. Каждую деталь рельефа, сформированную из фрагмента того или иного документа, автор называет "минимальной единицей информации".

О художнике

Кван Йонг Чан родился в Хонгчуне (Южная Корея) в 1944 году. Получил степень бакалавра изящных искусств в Университете Хонгик (Сеул, Южная Корея) и степень магистра изящных искусств в Колледже искусств Филадельфии (Пенсильвания, США). Произведения художника находятся в собраниях Музея Виктории и Альберта (Лондон), Фонда Рокфеллера и Организации Объединенных Наций (Нью-Йорк), Филадельфийского общества (Пенсильвания, США), Национального музея современного искусства и Сеульского музея искусств (Южная Корея).