Мамонт из железа скульптора из Магадана победил на всероссийском конкурсе арт-объектов

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Композиция "Время" в виде шеститонного железного мамонта из шестеренок и винтиков стала победителем всероссийского конкурса Туту Арт, в котором участвовали 85 необычных арт-объектов. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе администрации Магадана.

"В течение трех месяцев авторские работы из всех субъектов России соревновались в отборочных раундах, а затем сразились в финальной битве. Победителем стал мамонт из железа из Магаданской области, немного опередив копии всемирно известных башен в Вологодской области", - рассказали в мэрии. На третьем месте оказалась скульптура из Пензенской области.

Автор композиции "Время" - известный магаданский скульптор Юрий Руденко. Для ее создания ему понадобилось четыре года.