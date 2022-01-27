Трутнев намерен организовать съемку фильма о Курильских островах

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 января. /ТАСС/. Вице-премьер правительства РФ - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев в четверг во время пресс-подхода в Южно-Сахалинске заявил, что планирует организовать съемки фильма о Курильских островах (Сахалинская область).

"Я недавно был в Якутии, мне глава республики [Айсен Николаев] с гордостью рассказывал о том, что Якутия - первая, это действительно так, по цифровым технологиям на [российском] Дальнем Востоке, что там развивается кинопромышленность. Я сегодня переговорю с Айсеном Сергеевичем, я считаю, что, если у нас есть свои дальневосточные мощности, надо снять фильм о Курильских островах, надо показать и историю, и сегодняшний день, может быть, немножечко заглянуть в будущее. Это, во-первых, будет правильным, во-вторых, уже создаст, опробует эту площадку", - сказал Трутнев.

Развитие Курильских островов находится в числе ключевых приоритетов правительства Сахалинской области. На их территории действует федеральная целевая программа социально-экономического развития, утвержденная постановлением правительства РФ в августе 2015 года. Она подразумевает комплексное развитие экономики, инфраструктуры и социальной сферы, обеспечивающее привлекательные условия хозяйствования и жизнедеятельности населения Курильских островов. Кроме того, в ближайшее время там будет введен режим свободной таможенной территории. Закон позволит компаниям, желающим начать бизнес на Курильских островах, на 20 лет полностью освободиться практически от всех видов налогов.