Манижа стала первой российской участницей проекта Spotify Singles

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Певица Манижа первой из российских исполнительниц присоединилась к серии эксклюзивных студийных записей Spotify Singles. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе аудиостримингового сервиса.

"Манижа стала первой российской певицей, записавшей трек для Spotify Singles - серии эксклюзивных студийных записей в исполнении актуальных современных артистов. У них есть возможность издать кавер на бессмертный хит, либо записать новую версию собственной песни в новой аранжировке. Манижа представила акустическую версию своего англоязычного трека Now or Never, а также записала кавер на песню See-Line Woman Нины Симон", - рассказали в компании.

По словам российской певицы, она выбрала для кавер-версии композицию Нины Симон, потому что джаз-звезда ее вдохновляет. "Для меня Нина Симон - безусловная богиня, а перепеть богиню невозможно. Поэтому я, закрывая глаза, представляла, что она стоит со мной рядом и мы поем вместе. <…> И здорово, что на протяжении всего рабочего процесса было ощущение, что она рулит, а не я", - сказала Манижа, которую процитировали в пресс-службе.

Композиции Spotify Singles были созданы в рамках международной программы по поддержке женщин в музыкальной индустрии Equal. Ранее в январе Манижа стала первой из российских исполнительниц, кто попал на обложку флагманского плейлиста Equal Global. Также ее изображение появилось на билборде на Таймс-сквер в Нью-Йорке.

Проект Spotify Singles существует четыре года, за это время было записано более 630 композиций, которые собрали свыше 5 млрд прослушиваний.

Сервис Spotify был запущен в 2008 году, в России работает с лета 2020 года. На сегодняшний день Spotify насчитывает более 381 млн пользователей, включая 172 млн подписчиков Spotify Premium в 178 странах мира.