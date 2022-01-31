Любовь к простому человеку. Главные работы Виктора Мережко

На эту тему Умер Виктор Мережко

За свою многолетнюю карьеру Виктор Мережко написал сценарии к десяткам картин и мультфильмов. Его всегда интересовали обычные люди, которые вынуждены испытывать свою силу воли в непростых жизненных обстоятельствах. Чаще всего любимыми персонажами Мережко становились советские женщины — несмотря на все трудности и преграды, они сохраняли в себе нежную и наивную мечту о настоящей любви. Благодаря его сценариям Нона Мордюкова получила долгожданную комедийную роль, Наталья Гундарева и Ирина Купченко рассказали, как все-таки непросто найти хорошего мужчину в советских реалиях, а Олег Янковский стал настоящим героем поколения 70-х. "Трясина" (1977) Сценарий к военной драме "Трясина", которая изначально называлась "Нетипичная история", Мережко написал вместе с признанным, но уже попавшим в немилость советской власти режиссером Григорием Чухраем. Они хотели рассказать не обычную военную историю про фронт, а именно что нетипичную, которая сосредоточится на том, какое влияние война оказала на обычных людей. Главной героиней стала крестьянка Матрена в исполнении Ноны Мордюковой, лишившаяся практически всей своей семьи — мужа убили, старший сын пропал без вести, а младшего, как надеялась женщина, еще можно было спасти. Ради этого Матрена идет на преступление и укрывает сына на чердаке. Это решение губит ее жизнь — и мать, и сына начинает презирать вся деревня. Худсовет посчитал фильм позорящим честь Советской армии, поэтому год он пролежал на полке. После выхода в прокат, вопреки ожиданиям чиновников, картина и ее главная героиня вызвали сочувствие зрителей, а роль Матрены оказалась одной из лучших в карьере Мордюковой. "Вас ожидает гражданка Никанорова" (1978)

На эту тему "Ни дня без строчки". Не стало Виктора Мережко

Мережко всегда привлекали сложные женские персонажи, однако его идеи были ограничены строгим регламентом художественного совета и понятиями о нравственности. Так, история молодой деревенской женщины, которая мечтает о сказочном "прынце", но встречает только неверных мужчин, казалась в те времена аморальной. Сценарист никак не мог найти режиссера, который смог бы убедить худсовет дать зеленый свет проекту. В итоге это удалось молодому режиссеру Леониду Марягину. Он же принял судьбоносное решение взять на главную роль Наталью Гундареву. Катя Никанорова — простая и наивная женщина, мечтающая о настоящей любви, хотя жизнь не устает доказывать ей, что таковой не существует. Каждый раз, влюбившись, она уезжает из деревни с потенциальным женихом, а потом, после неудавшегося романа, возвращается домой под насмешки местных жителей. Однажды после очередного разочарования Катя узнает, что в ее дом заселили нового ветеринара Павла Дежкина (Борислав Брондуков), и ей приходится взять его в качестве квартиранта. Между вежливым и осторожным Павлом и эмоциональной Катей начинает зарождаться чувство. "Родня" (1981) На сценарий к комедии "Родня" Мережко вдохновила Нона Мордюкова. Во время съемок "Трясины" она попросила сценариста придумать ей какую-нибудь комедийную роль. Тогда Мережко вспомнил о своей "любимой теще" из Ростова — жизнерадостной, яркой женщине с химзавивкой и золотыми зубами. Именно так родилась идея о фильме про столкновение "старой" и "новой" жизни — деревни и города. Мордюкова осталась в восторге от сценария и даже согласилась сама предложить его Никите Михалкову, который уже был известен на весь Союз. Так Михалков снял свою первую трагикомедию. Мария Васильевна Коновалова едет из родного села в областной центр, чтобы навестить дочь Нину и внучку Иришку. Приятный визит оборачивается настоящей трагедией для Марии Васильевны — ее представления о жизни явно не соответствуют миру, в котором живет Нина. Героиня простодушно пытается помочь родне, но этим делает только хуже. "Полеты во сне и наяву" (1982)

На эту тему "Умер большой мастер". Коллеги о Викторе Мережко