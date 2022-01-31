Любовь к простому человеку. Главные работы Виктора Мережко

За свою многолетнюю карьеру Виктор Мережко написал сценарии к десяткам картин и мультфильмов. Его всегда интересовали обычные люди, которые вынуждены испытывать свою силу воли в непростых жизненных обстоятельствах. Чаще всего любимыми персонажами Мережко становились советские женщины — несмотря на все трудности и преграды, они сохраняли в себе нежную и наивную мечту о настоящей любви. Благодаря его сценариям Нона Мордюкова получила долгожданную комедийную роль, Наталья Гундарева и Ирина Купченко рассказали, как все-таки непросто найти хорошего мужчину в советских реалиях, а Олег Янковский стал настоящим героем поколения 70-х.
"Трясина" (1977)
Сценарий к военной драме "Трясина", которая изначально называлась "Нетипичная история", Мережко написал вместе с признанным, но уже попавшим в немилость советской власти режиссером Григорием Чухраем. Они хотели рассказать не обычную военную историю про фронт, а именно что нетипичную, которая сосредоточится на том, какое влияние война оказала на обычных людей. Главной героиней стала крестьянка Матрена в исполнении Ноны Мордюковой, лишившаяся практически всей своей семьи — мужа убили, старший сын пропал без вести, а младшего, как надеялась женщина, еще можно было спасти. Ради этого Матрена идет на преступление и укрывает сына на чердаке. Это решение губит ее жизнь — и мать, и сына начинает презирать вся деревня.
Худсовет посчитал фильм позорящим честь Советской армии, поэтому год он пролежал на полке. После выхода в прокат, вопреки ожиданиям чиновников, картина и ее главная героиня вызвали сочувствие зрителей, а роль Матрены оказалась одной из лучших в карьере Мордюковой.
"Вас ожидает гражданка Никанорова" (1978)
Мережко всегда привлекали сложные женские персонажи, однако его идеи были ограничены строгим регламентом художественного совета и понятиями о нравственности. Так, история молодой деревенской женщины, которая мечтает о сказочном "прынце", но встречает только неверных мужчин, казалась в те времена аморальной. Сценарист никак не мог найти режиссера, который смог бы убедить худсовет дать зеленый свет проекту. В итоге это удалось молодому режиссеру Леониду Марягину. Он же принял судьбоносное решение взять на главную роль Наталью Гундареву.
Катя Никанорова — простая и наивная женщина, мечтающая о настоящей любви, хотя жизнь не устает доказывать ей, что таковой не существует. Каждый раз, влюбившись, она уезжает из деревни с потенциальным женихом, а потом, после неудавшегося романа, возвращается домой под насмешки местных жителей. Однажды после очередного разочарования Катя узнает, что в ее дом заселили нового ветеринара Павла Дежкина (Борислав Брондуков), и ей приходится взять его в качестве квартиранта. Между вежливым и осторожным Павлом и эмоциональной Катей начинает зарождаться чувство.
"Родня" (1981)
На сценарий к комедии "Родня" Мережко вдохновила Нона Мордюкова. Во время съемок "Трясины" она попросила сценариста придумать ей какую-нибудь комедийную роль. Тогда Мережко вспомнил о своей "любимой теще" из Ростова — жизнерадостной, яркой женщине с химзавивкой и золотыми зубами. Именно так родилась идея о фильме про столкновение "старой" и "новой" жизни — деревни и города. Мордюкова осталась в восторге от сценария и даже согласилась сама предложить его Никите Михалкову, который уже был известен на весь Союз. Так Михалков снял свою первую трагикомедию.
Мария Васильевна Коновалова едет из родного села в областной центр, чтобы навестить дочь Нину и внучку Иришку. Приятный визит оборачивается настоящей трагедией для Марии Васильевны — ее представления о жизни явно не соответствуют миру, в котором живет Нина. Героиня простодушно пытается помочь родне, но этим делает только хуже.
"Полеты во сне и наяву" (1982)
Сценарий к настоящему хиту, где размышления о лишнем человеке в застойные 70-е и кризисе среднего возраста, Мережко написал вместе с режиссером Романом Балаяном. Тот рассказал сценаристу, как летает во сне, а затем возвращается в серую тяжелую реальность. Это напомнило Мережко о его старшем брате, которому так и не удалось устроиться в жизни.
Картина рассказывает о нескольких днях из жизни сотрудника архитектурного бюро Сергея Макарова (Олег Янковский) накануне его сорокалетия. С самого начала для Сергея все идет не так — он ссорится с женой и любовницей, увольняется с работы и отправляется в как будто бы бесцельное путешествие по местам своей молодости.
"Полеты во сне и наяву" наравне с "Осенним марафоном" стали манифестом поколения 70-х и, по признанию критиков и самого артиста, одной из лучших ролей Олега Янковского.
"Одинокая женщина желает познакомиться" (1986)
История о создании этого фильма уже стала притчей во языцех: Мережко случайно увидел объявление на улице "Одинокая женщина желает познакомиться", что по тем временам было очень необычно. Ему сразу стало интересно, кто мог решиться на такое и что могло заставить пойти на такой смелый поступок.
Швея Клавдия (Ирина Купченко) развешивает по городу объявление "Одинокая женщина желает познакомиться с добропорядочным мужчиной", однако на него отзывается совсем не тот, о ком она мечтала. В тот же вечер к ней заявляется бывший артист, бездомный пьяница Валентин (Александр Збруев), который пытается уговорить ее войти в его положение. Клавдия выгоняет гостя из квартиры, но тот не намерен так легко сдаваться.