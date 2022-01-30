Алексей Герман-младший выразил соболезнования в связи со смертью Виктора Мережко

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Народный артист России режиссер и актер Виктор Мережко, умерший на 85-м году жизни, был человеком со своим ощущением времени и поэтики, написал кинорежиссер и сценарист Алексей Герман-младший в воскресенье в Facebook .

"Умер Мережко. Великий сценарист. Чувственный, тонкий, человек со своим ощущением времени и поэтики. Я помню его дом много лет назад, мы жили в Москве довольно близко, помню разговоры, жизнь, быт, каждый день уносит от нас эпоху. Остается новый век, он проще. Какой же день сегодня больной, плохой день, печальный день", - написал режиссер.

Виктор Мережко родился 28 июля 1937 года на хуторе Ольгинфельд Александровского района Ростовской области (ныне - поселок Южный Азовского района Ростовской области). Он окончил сценарный факультет ВГИКа в 1968 году по специальности "кинодраматург". Во время учебы по сценарию Мережко режиссер Леонид Миллионщиков снял на "Мосфильме" короткометражку "Зареченские женихи" (1967), затем последовали короткометражные фильмы "Кто умрет сегодня" (1967) и "Слепой дождь" (1968).

Дебютом Мережко в качестве сценариста в полнометражном кино стала картина "Тигры на льду" (1971). Всего по его сценариям снято более 50 фильмов, среди которых "Здравствуй и прощай" (1972), "Трын-трава" (1976), "Уходя - уходи" (1978), а также сериалы и мультфильмы. Среди режиссерских работ Мережко - сериалы "Сонька Золотая Ручка" (2007), "Объявлены в розыск" (2008), "Сонька: продолжение легенды" (2010) и другие. Также за годы творчества он попробовал себя в качестве актера в нескольких картинах.

Также Виктор Мережко стал автором более 15 пьес, которые ставились во многих театрах Советского Союза и продолжают идти на современной российской сцене.