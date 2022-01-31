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Умер Виктор Мережко

Любимова выразила соболезнования в связи со смертью Виктора Мережко

Министр культуры РФ отметила большие заслуги режиссера в развитии отечественного кино

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Народный артист РФ, сценарист и режиссер Виктор Мережко проявлял себя с неизменным успехом во всех кинематографических ипостасях, его работа оказала большое влияние на развитие отечественного кино. Об этом сказала министр культуры РФ Ольга Любимова.

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О смерти Мережко в возрасте 84 лет ТАСС сообщили накануне в Союзе кинематографистов РФ. "Выдающийся выпускник ВГИКа, Виктор Иванович с первых шагов творческого пути заявил о себе как о талантливой, неординарной личности. Режиссер, сценарист, драматург, писатель, актер - он с неизменным успехом проявлял себя во всех ипостасях. Его большие заслуги в развитии отечественного кинематографа по достоинству отмечены профессиональным сообществом и многочисленными поклонниками", - привели слова Любимовой в пресс-службе Минкультуры РФ.

Министр назвала Мережко человеком многогранного дарования и выразила соболезнования родным и близким кинематографиста.

Мережко родился 28 июля 1937 года на хуторе Ольгинфельд Александровского района Ростовской области (ныне - поселок Южный Азовского района Ростовской области). Он окончил сценарный факультет ВГИКа в 1968 году по специальности "кинодраматург". Во время учебы по сценарию Мережко режиссер Леонид Миллионщиков снял на "Мосфильме" короткометражку "Зареченские женихи" (1967), затем последовали короткометражные фильмы "Кто умрет сегодня" (1967) и "Слепой дождь" (1968).

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