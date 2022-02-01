В Мариинке пройдет "Неделя с Моцартом", приуроченная ко дню рождения композитора

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Мариинский театр откроет во вторник серию вечеров "Неделя с Моцартом", приуроченную к 266-й годовщине со дня рождения композитора. Неделя начнется в Концертном зале Мариинки исполнением "Реквиема", сообщает пресс-служба театра.

Последнее произведение Вольфганга Амадея Моцарта, оставшееся незавершенным, прозвучит в исполнении хора и симфонического оркестра Мариинского театра. Солистами выступят сопрано Анастасия Калагина, меццо-сопрано Екатерина Сергеева, тенор Евгений Ахмедов, бас Юрий Воробьев. "Реквием" прозвучит под управлением молодого дирижера Заурбека Гугкаева.

"В программу "Недели с Моцартом" вошли сразу три его оперы: "Свадьба Фигаро", "Волшебная флейта", а также "Идоменей", представляющие три разных жанра эпохи: опера-сериа, опера-буффа и зингшпиль", - рассказали в пресс-службе.

В этих спектаклях на сцену выйдут Вадим Кравец (Фигаро) и Ольга Пудова (Царица ночи), а молодые солисты Гамид Абдулов, Екатерина Санникова и Эвелина Агабалаева будут впервые петь в "Идоменее".

Лауреат международных конкурсов Сергей Редькин сыграет триаду ранних фортепианных концертов: Одиннадцатый, Двенадцатый и Тринадцатый. Именно Моцарт в 1780-х годах избавил фортепиано от роли аккомпанирующего инструмента, которую по традиции исполняли в оркестре клавесин и другие клавишные.

Каждый концерт будет предварять оперная увертюра - из постановок "Свадьба Фигаро", "Так поступают все" и "Дон Жуана". Моцартовский цикл завершится 6 февраля концертным исполнением оперы "Идоменей, царь Критский".