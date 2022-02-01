Никита Михалков посетит 50-й Белградский кинофестиваль

БЕЛГРАД, 1 февраля. /ТАСС/. Российский кинорежиссер Никита Михалков посетит юбилейный 50-й Белградский кинофестиваль Fest. Об этом во вторник сообщил секретарь по культуре Белграда Иван Карл.

"Мы остаемся в контакте с Михалковым, чтобы решить некоторые мелкие детали его визита, а точнее, приедет он на открытие или на закрытие фестиваля", - заявил он.

Карл отметил, что ранее сообщалось о возможном прибытии Оливера Стоуна, и о встрече в Белграде трех режиссеров: Михалкова, Стоуна и Кустурицы. "Но в планах Стоуна сейчас нет приезда в Европу, потому мы не можем сегодня подтвердить его приезд в Белград, но фестиваль - это живой организм, поэтому возможны изменения и в одном, и в другом направлении", - подчеркнул он.

Юбилейный Белградский международный кинофестиваль Fest пройдет в этом году с 25 февраля по 6 марта. Предпремьерные показы начнутся уже 11 февраля. На фестивале будут представлены 88 полнометражных фильмов в шести программных блоках. В конкурсной программе участвуют 20 фильмов из разных стран, в том числе фильм российского кинорежиссера Алексея Германа - младшего "Дело" (2021).

Белградский кинофестиваль является крупнейшим мероприятием такого рода на Балканах и ежегодно проводится с 1971 года. Почти за полувековую историю его совокупная аудитория составила свыше 4 млн человек, посмотревших более 4 тыс. лучших кинокартин со всего мира.