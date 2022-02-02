Умерла заслуженная артистка России Алла Семенова

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Заслуженная артистка России, актриса курганского театра кукол "Гулливер" Алла Семенова умерла накануне, ей было 62 года. Об этом сообщила заведующая литературно-драматургической частью театра на странице во "ВКонтакте" Татьяна Андреева.

"Алла ушла в ночь, 1 февраля. Ей было всего 62 года. Бесконечная вереница персонажей из спектаклей, в которых играла Алла, сегодня осиротели и притихли. Их душа покинула этот мир. Светлая память выдающейся актрисе, верному другу. Скорбим вместе с родными и близкими", - написала она.

В театре кукол "Гулливер" Семенова служила с 1979 года, придя в театр совсем молодой актрисой, выпускницей Екатеринбургского театрального института. Всенародную известность ей принесла роль Аленушки в спектакле "Сестрица Аленушка, братец Иванушка".

Среди знаковых ролей артистки - работы в спектаклях "Каприч’ио", "Серенада", "Медной горы Хозяйка", "Коняги" и многих других.