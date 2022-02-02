Омский драмтеатр в марте представит свои спектакли на сцене театра имени Вахтангова

ОМСК, 2 февраля. /ТАСС/. Омский государственный академический театр драмы представит в марте семь своих постановок на сцене Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, сообщила в среду пресс-служба омского театра, которое отмечается в 2022 году.

"С 12 по 18 марта 2022 года состоятся "Большие гастроли" Омского государственного академического театра драмы в Москве. <…> На сцене Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова пройдут показы спектаклей "Визит дамы", "Дядя Ваня", "Свидригайлов. Сны", "Блистательный Санкт-Петербург", "Аркадия", "Время женщин" и "Обманщики". Гастроли театра приурочены к 200-летию Омской области", - сообщила пресс-служба.

Омский академический театр драмы является старейшим театром Омска (основан в 1874 году) и лауреатом семи национальных театральных премий "Золотая маска". В октябре 1941 году театр имени Вахтангова эвакуировали в Омск, где работал на сцене театра драмы почти два года. Постановки обоих театров чередовались, репетиции труппам зачастую приходилось проводить по ночам.

Позднее театры еще теснее связал знаменитый артист, уроженец Омской области Михаил Ульянов. В годы эвакуации московского театра он обучался театральному искусству в Омской драме. После войны Ульянов окончил театральное училище имени Щукина и получил приглашение в вахтанговский театр, где и проработал всю жизнь, став со временем его художественным руководителем.

В Омском театре драмы отметили, что у московского и омского театров есть традиция обменных гастролей, которая сохраняется и по сей день. Последний раз театр имени Вахтангова представил свои постановки в Омске летом 2021 года в рамках празднования 100-летия театра.