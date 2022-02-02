Ширвиндт вернулся на сцену Театра сатиры вместе со спектаклем "Где мы? !..."

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Московский академический театр сатиры возобновил в среду показ спектакля "Где мы? !... ", главную роль в котором исполняет 87-летний народный артист РСФСР Александр Ширвиндт. Экс-худрук, а ныне президент театра сообщил об этом ТАСС перед выходом на сцену.

"Спектакль не шел два года, сейчас вот решились реанимировать, не знаю, как получится, но попытаемся. Согласились и Добронравов, и Олешко, сегодня попытаемся сыграть", - сказал собеседник агентства.

Эту пьесу написал специально для Театра сатиры Родион Овчинников, он же осуществил ее постановку. Премьера спектакля состоялась 7 февраля 2018 года, постановка имела большой зрительский успех. Действие разворачивается в сумасшедшем доме, где волею судеб оказались герои истории. В спектакле, помимо Ширвиндта, заняты Федор Добронравов, Александр Олешко, Юрий Нифонтов и другие артисты.

Покидая пост художественного руководителя Московского академического театра сатиры, Ширвиндт в разговоре с корреспондентом ТАСС заявил, что хотел бы продолжить сотрудничество с театром. Перед сегодняшним выступлением он с улыбкой отметил, что попытается сыграть "хотя бы в полувертикальном положении, сидя". Настроение, по его признанию, "ничего", хотя "старость не бодрит", посетовал актер.

По его словам, возобновить спектакль раньше не позволяли обстоятельства: и карантин, и занятость актеров в съемках. Спектакль также можно будет увидеть 15 февраля и 1 марта.

О постановке

Как сообщается на сайте театра, Александр Олешко воплотит на сцене образ оголтелого телеведущего, Федор Добронравов - русского самородка, "который все время прорывается на телевидение и может все". "Он играет, поет, ремонтирует, хоронит, стреляет - все что угодно, но он все время пьяный, поэтому с ним трудно", - приводятся в сообщении слова Ширвиндта. Сам он предстанет в облике столетнего человека, которого, по выражению президента театра, некуда деть. "Ибо раньше на месте психушки был Дом ветеранов сцены - он не желает уезжать, выгнать страшно, хоронить рано", - говорит актер. Юрий Нифонтов сыграет главврача больницы.

Александр Ширвиндт - советский и российский актер, театральный режиссер, педагог, писатель, с 2000 года был художественным руководителем Московского театра сатиры, в октябре 2021 года на этом посту его сменил Сергей Газаров, а Ширвиндт стал президентом театра. Артист - полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".