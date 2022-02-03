На Урале представили инсталляцию, посвященную конструктивизму

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Посвященную уральскому конструктивизму инсталляцию нидерландского композитора, музыканта и звукорежиссера Андреаса Кюне "Взаимосвязь/Сеть/Сплетения" представили в Екатеринбурге. Мероприятие стало первым на площадке нового "Центра Авангарда" в здании комплекса "Дома Госпромурала", передает корреспондент ТАСС.

Ранее сообщалось, что Музей истории Екатеринбурга получил помещения в здании дома известного конструктивистского комплекса "Дома Госпромурала" - здесь расположатся посвященная Екатеринбургу ХХ- XXI веков экспозиция и площадки для образовательных и креативных инициатив горожан. Одним из первых запускается работа "Центра авангарда".

"Ее [инсталляцию] было очень трудно собрать, потому что она такая большая, ее было очень сложно привезти в Россию с точки зрения перевозки и багажа. <…> Вы, наверное, уже догадались - это "выбивалка" для ковров. <…> Меня очень вдохновила эта традиция зимнего выбивания ковра - это как некое очищение, но вместе с тем, когда люди выходят выбивать ковры, они встречаются, [становятся] сообществом, знакомятся друг с другом. И это такая параллель с конструктивистскими зданиями, с новым взглядом на конструктивизм", - рассказал автор инсталляции.

Кюне создал посвященную уральскому конструктивизму абстрактную симфонию - звуки для нее были собраны екатеринбургскими волонтерами в конструктивистских зданиях города и области в течение прошлого года. Как признается музыкант, без помощи жителей региона проект не смог бы быть реализован - он лично хотел приехать в Россию для записи звуков, однако ситуация с пандемией нарушила эти планы. Теперь же "управлять" созданной композицией может любой зритель, взаимодействуя с арт-объектом в виде турникета с необычным "ковром" и производя движения руками и ногами рядом с ним - благодаря датчикам на самой установке и на полу музыка звучит более либо менее интенсивно.

"Мне очень понравилась взаимосвязь между импровизацией и ментальностью конструктивизма и авангарда", - поделился с ТАСС Кюне в ответ на вопрос о том, чем привлекла его тема уральского конструктивизма. Он также отметил, что хотел бы в дальнейшем представить инсталляцию и в других городах Урала. Пока же в течение месяца она будет доступна зрителям в "Центре авангарда".

Как уточнила руководитель проекта "Территория Авангарда" Лариса Пискунова, инсталляция открывает череду мероприятий музыкального фестиваля "Звуки авангарда" в Екатеринбурге, в рамках которого в этом году пройдут различные концертные программы. "Сегодня мы делаем такое "предоткрытие" площадки, запускаем событийную программу. <…> Речь идет о создании в городе нового культурного пространства - <…> здесь будут самые разные проекты: и музей XX века, и образовательный кластер, и разные креативные резиденты. Все это будет разворачиваться в течение 2022-2023 года", - сказал директор Музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский.

О комплексе

Комплекс "Дома Госпромурала" является одним из крупнейших среди домов-коммун, построенных в СССР. Дома жилого комплекса "Дома Госпромурала" начали строить в тридцатых годах XX века, объекты относятся к конструктивизму. Спроектирован архитекторами Валенковым и Коротковым, предназначался для проживания сотрудников Государственного союзного треста тяжелой промышленности Урала. Жилые корпуса объединены между собой зданиями, в которых располагались социальные объекты.

Андреас Кюне - амстердамский композитор, звукорежиссер и барабанщик. Он занимается, в частности, выявлением музыкальных качеств инертных объектов.