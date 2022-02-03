Пушкинский музей представил звуковое сопровождение выставки "Бывают странные сближенья..."

МОСКВА, 3 февраля. /Корр. ТАСС Анастасия Силкина/. "Фонема-хор" в четверг представил перформанс в пространстве выставки "Бывают странные сближенья..." Жан-Юбера Мартена в Государственном музее изобразительных искусств (ГМИИ) им. А. С. Пушкина. Нестандартное звуковое сопровождение хорошо подходит характеру экспозиции, считает директор музея Марина Лошак.

"Не для каждого типа выставок подойдет подобный эксперимент, иногда это чужеродно. Но так как выставка "Бывают странные сближенья..." - это полет импровизации, она чрезвычайно живая, связанная с реакцией, со всем человеческим, то любое внедрение творческих поворотов ей очень подходит. Одно дополняет другое", - сказала Лошак в беседе с ТАСС.

Игра в звуковые впечатления

Звуковое сопровождение подбиралось не по смыслу, а по ощущению, рассказал ТАСС Борис Лесной - руководитель "Фонема-хора", работающего в авторском жанре оперы "алибретто", то есть чистого звучания речи и языка, без использования текста. "Мы искали материал, подходящий именно этому залу. Не напрямую - мы практически не работаем с программой или текстом. Скорее это наши внутренние ощущения", - пояснил он.

"В процессе осмотра выставки и репетиций здесь мы поняли идею Мартена таким образом, что искусство - это нелинейный процесс, разнонаправленный, мотивы могут повторяться через большие пласты времени, отголоски одной великой идеи могут преобразовываться в веках. Мы тоже играем с отголоском - эхом, работаем с акустикой и реверберацией", - отметил Лесной.

Пространство выставки включает 13 разделов. В зале "Античная скульптура. От белой к полихромной", где начался перформанс, участники хора воспроизвели звук ветра, будто сдувающего песчинки с работы мастера далеких тысячелетий. Пьеса, сопровождающая раздел "От возлюбленной к колдунье", подражала переходу к мрачной мистике. В зале "От зеркала к двойнику" на помощь голосам пришли цифровые записи на смартфонах.

В пространстве "От складки к геометрии" артисты словно называли отдельные буквы, обозначая движение по углам или ребрам замысловатой фигуры. Спектакль достиг кульминации в последнем зале - "От вакханалии до таверны", где от приглушенного битбокса перешел к почти животным звукам.

Для посетителей выставки перформанс стал сюрпризом. Они оглядывались в поисках источника звука и с удивлением находили людей в защитных масках, так же рассматривающих картины.

45-минутный перформанс повторится 5 февраля в 16:00 мск. Вход по билету на выставку.

О выставке

Проект "Бывают странные сближенья...", открывшийся 9 ноября 2021 года, занимает основную выставочную ось Главного здания ГМИИ и семь залов второго этажа. Французский куратор Жан-Юбер Мартен предложил принципиально новый взгляд на коллекцию: экспонаты представлены не хронологически, а собраны по принципам сходства. Каждый из 13 разделов имеет собственный сюжет.

На выставке можно видеть как известные шедевры Пушкинского музея, так и часть собрания, которая обычно скрыта в запасниках, а также произведения старых мастеров и современных художников из более чем 50 отечественных и зарубежных музейных и частных коллекций.

Выставка работает по 6 февраля.