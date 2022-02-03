Премьера дебютного сериала Надежды Михалковой "Номинация" прошла в Москве

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Премьера дебютного сериала Надежды Михалковой "Номинация" о семье кинематографистов состоялась в четверг в столичном кинотеатре "Художественный". Как отметила в разговоре с ТАСС актриса Анна Михалкова, исполнившая в картине одну из главных ролей, на съемочной площадке сериала царила гармония.

"На площадке было все очень хорошо, гармония. Семья и работа - это совершенно разные вещи, совершенно не пересекающиеся. Тема для кино может быть любая вообще, мне кажется, но история семейных отношений - это всегда очень интересно, очень захватывающе. Смотрите, наслаждайтесь", - сказала она.

На красной дорожке Анна Михалкова появилась с сестрой - режиссером и исполнительницей главной роли в сериале "Номинация" Надеждой Михалковой. "Спасибо всей команде, вы самые лучшие. Даня (продюсер сериала Данила Шарапов, - прим. ТАСС) говорит, что я самый сложный режиссер, но я воспринимаю это как комплимент. Так и работаем, каждый по своей правде. Смотрите кино и получайте удовольствие, ребят. Получайте кайф!" - пожелала зрителям Надежда Михалкова со сцены.

Поддержать актрис в день премьеры пришли члены семьи. "Надя вынашивала идею сценария очень долго, даже не один год. Правда совсем ничего не рассказывала о нем. Уверена, будет очень интересно", - отметила мать актрис Татьяна Михалкова.

Посетили показ первых двух эпизодов четырехсерийной картины также друзья семьи и коллеги по индустрии. Среди них - актеры Андрей Бурковский и Оксана Акиньшина, писатель Александр Цыпкин, дизайнер и модельер Денис Симачев, кинорежиссер и сценарист Анна Меликян, певица Диана Арбенина, медиаменеджер и продюсер Антон Златопольский с супругой - телеведущей Дарьей Златопольской. "Я уверена, это будет суперсериал", - отметила телеведущая Арина Шарапова, также посетившая премьеру.

О сериале

По сюжету младшая представительница кинематографической династии Вера (Надежда Михалкова), получившая роль в голливудском блокбастере, дает интервью, в котором говорит все, что думает о современной российской киноиндустрии. После того, как съемки проекта срываются, она вынуждена хвататься за любую работу, чтобы спасти свою репутацию. Мать героини (Людмила Максакова), некогда известная актриса, возглавляет фонд имени покойного мужа - известного советского драматурга и режиссера. Она предлагает Вере снять заказной фильм с сестрой в главной роли (Анна Михалкова). Героиня решает взять за основу картины последний сценарий своего отца. В итоге на съемочной площадке Вера оказывается вместе с сестрой и матерью.

Проект, состоящий из четырех эпизодов, выйдет на площадке мультимедийного сервиса Okko 7 февраля. Он создан компанией "Медиаслово" в рамках партнерства с Okko. "Обычно ничего не говорят перед премьерой, чтобы не испортить впечатление, но я уверен, что зритель получит удовольствие. Потому что это очень искренняя, трогательная, трепетная история - такая, какая может быть, когда человек снимает свое первое важное, может быть, на этот момент основное кино в жизни", - сказал ТАСС генеральный продюсер сервиса Okko Джаник Файзиев.