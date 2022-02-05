Умер кинорежиссер Виктор Бутурлин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 февраля. /ТАСС/. Режиссер, сценарист, заслуженный деятель искусств РФ Виктор Бутурлин, ставший широко известным благодаря многосерийным детективам "Улицы разбитых фонарей" и "Убойная сила", умер в субботу в возрасте 75 лет. Об этом сообщается на сайте киностудии "Ленфильм".

"Сегодня в возрасте 75 лет скоропостижно скончался Виктор Иванович Бутурлин - режиссер, драматург, педагог, вся жизнь которого была связана с "Ленфильмом", - говорится в сообщении. О времени прощания будет объявлено позднее.

Виктор Бутурлин родился 28 июня 1946 года в Москве. В 1972 году окончил режиссерский факультет Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии, в 1981 году - мастерскую Никиты Михалкова на Высших курсах режиссеров и сценаристов в Москве. Работал режиссером в Ивановском и Ленинградском театрах музыкальной комедии. С 1981 года являлся режиссером-постановщиком киностудии "Ленфильм".

Дипломной работой Бутурлина стала картина "Прозрачное солнце осени" по рассказу Юрия Трифонова. Он дебютировал на "Ленфильме" яркой музыкальной лентой "Аплодисменты, аплодисменты" по сценарию Виктора Мережко. На киностудии он снял фильмы "Экскурсант", "Садовник", "Торможение в небесах", "Ядерное танго" и другие.

"По телевидению с успехом идут его сериалы "Время любить", "Алька", "Жить сначала", "Дилер". Среди последних работ режиссера - документальная картина "Одна на всех" о Великой Отечественной войне", - отметили на "Ленфильме".

В 1990-2000 годах режиссер стал широко известен благодаря многосерийным детективам "Улицы разбитых фонарей" и "Убойная сила". За вторую работу он был удостоен премии "ТЭФИ". В 2004 году Бутурлину было присуждено звание заслуженного деятеля искусств РФ.