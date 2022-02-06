В Петербурге откроется Театральный фестиваль "Пять вечеров" имени Александра Володина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. В Петербурге открываетй 18-й театральный фестиваль "Пять вечеров" имени Александра Володина в воскресенье. Арт-директор проекта театровед Марина Дмитревская в первый день выступит в Библиотеке имени Владимира Ленина с общедоступной лекцией "Что-то знает Шура Лившиц: Александр Володин вчера и сегодня", сообщили в пресс-службе фестиваля.

"С 2020 года Всероссийский театральный фестиваль "Пять вечеров" поменял формат: по нечетным годам собирается театральная программа, по четным - лабораторная и образовательная. Специальная программа "Первая читка" представит новые пьесы, которые еще никто не слышал и не ставил", - рассказали в пресс-службе. Фестиваль пройдет при поддержке комитетов по культуре Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Конкурс "Первая читка", завоевавший высокий авторитет среди драматургов, рассмотрел около 400 заявок. Шорт-лист формировали режиссер Анатолий Праудин, драматург Светлана Баженова, театральный критик, доцент ГИТИСа Алена Карась, художественный руководитель театра "Человек" Владимир Скворцов, актер МХТ имени Антона Чехова Анатолий Белый. Эскизы по пьесам будут показаны 7-9 февраля в Театре "На Литейном", который выступил официальным партнером фестиваля.

На этой сцене 8 и 9 февраля будут показаны спектакли "Антарктида" режиссера Петра Чижова и "Звезды в черной дыре" в постановке Ивана Рябенко, которые стали репертуарными, впервые представ на "Первой читке". По следам "Читки" 2020 года директор фестиваля режиссер Виктор Рыжаков снял фильм "День мертвых" по пьесе Алексея Еньшина "Родительский день". Показ фильма с участием исполнителей Агриппины Стекловой и Александра Паля пройдет 9 февраля.

Драматург, сценарист и поэт Александр Володин (1919-2001) жил и творил в Санкт-Петербурге. В его день рождения, 10 февраля, пройдет предпремьерный показ спектакля Руслана Кудашова "Записки нетрезвого человека", герой которого - российский интеллигент конца ХХ века. В этот день участники фестиваля возложат цветы к могиле драматурга на Комаровском кладбище.

О фестивале

Всероссийский театральный фестиваль "Пять вечеров" имени Александра Володина ежегодно проходит в Санкт-Петербурге с 2004 года. Программу составляют спектакли по володинским пьесам или по близкой по духу современной драматургии. Классик жанра широко известен в России по таким своим произведениям, как "Пять вечеров", "Осенний марафон", "С любимыми не расставайтесь".

Героем именного фестиваля Александр Моисеевич стал как мастер проникновенного слова, который даже спустя много лет после своего ухода объединяет людей не только в литературно-театральной сфере, но и в пространстве особого живого человеческого общения.