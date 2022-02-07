Кинопрокат в России и СНГ возглавил фильм "Падение Луны"

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Американский фантастический боевик "Падение Луны" стал лидером кинопроката в РФ и странах СНГ, собрав 150,5 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com за период с 3 по 6 февраля.

Картина американского режиссера Роланда Эммериха "Падение Луны" вышла в российский прокат 4 февраля. По сюжету неизвестные силы сдвигают спутник Земли с орбиты, устремляя его на планету. Спасти земной шар в силах двое бывших астронавтов и сторонник теорий заговоров, которые вместе отправляются в космос, чтобы осуществить свой план. Главные роли исполнили Холли Берри, Патрик Уилсон, Джон Брэдли и Майкл Пенья.

На втором месте оказалась отечественная комедия "Непослушник", собравшая 89,3 млн рублей за выходные. В фильме режиссера Владимира Котта рассказывается о том, как популярный блогер снимает розыгрыш в стенах церкви, чем вызывает возмущение общественности. Чтобы уйти от полиции, он скрывается в небольшом провинциальном монастыре, выдавая себя за послушника. Фильм вышел в прокат 3 февраля, главные роли исполнили Виктор Хориняк, Таисия Вилкова, Аглая Тарасова, Татьяна Орлова, Сергей Селин.

Третье место занял американский триллер "Аллея кошмаров", собравший 34,9 млн рублей. Картина мексиканского режиссера Гильермо дель Торо вышла в российский прокат 20 января. По сюжету амбициозный мошенник, способный обманывать своих жертв, как никто другой, встречает женщину-психиатра, которая оказывается еще более опасным манипулятором. Главные роли сыграли Брэдли Купер, Кейт Бланшетт, Уиллем Дефо, Пол Андерсон и Руни Мара.