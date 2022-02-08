Музей Победы представит выставку "Герои в небе и на земле" о летчиках-штурмовиках

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Выставка "Герои в небе и на земле", посвященная летчикам-штурмовикам Шестого Гвардейского штурмового авиаполка и Второй ударной армии, откроется во вторник в Музее Победы, сообщает пресс-служба музея.

"Экспозиция основана на уникальных документах, письмах, фотографиях и наградах летчиков-штурмовиков и бойцов Второй ударной армии. Часть выставки посвящена маршалу Леониду Александровичу Говорову", - говорится в сообщении.

22 февраля 2022 года исполняется 125 лет со дня рождения Говорова, его имя носит московская школа №167, которая организовала экспозицию.

Посетители смогут увидеть парадную форму Героя Советского Союза летчика-штурмовика Николая Чувина, личные вещи и награды генерала Второй ударной армии, Героя Советского Союза Ивана Федюнинского, летные книжки пилота гвардии полковника А. К. Панарина и гвардии лейтенанта Н. В. Изина.

Музей школы №167 ведет историю с 1970-х годов. Ветераны совместно со школьниками собирали материалы и создавали экспозиции, посвященные Второй ударной армии и Шестому Гвардейскому штурмовому авиаполку, устраивали вечера памяти и уроки мужества. В школе сформированы поисковые отряды, которые выезжали на места сражений. В экспозиции школьного музея представлены личные вещи ветеранов и предметы, найденные во время экспедиций.

Выставка "Герои в небе и на земле" будет работать до 24 февраля.