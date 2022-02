В США объявили номинантов на "Оскар". За статуэтку поборется российский мультфильм

НЬЮ-ЙОРК, 8 февраля. /ТАСС/. Драматический вестерн "Власть пса" (The Power of the Dog, 2021) режиссера Джейн Кэмпион лидирует по числу номинаций на кинопремию "Оскар". Претендентов на премию Американской академии киноискусств в 23 категориях объявили во вторник, в их числе короткометражный мультфильм "Боксбалет" российского режиссера Антона Дьякова.

"Власть пса" представлена в общей сложности в 12 категориях, в том числе главной - "Лучший фильм". 10 номинаций получила научно-фантастическая лента "Дюна" (Dune: Part One, 2021) Дени Вильнева. "Белфаст" (Belfast, 2021) Кеннета Браны и "Вестсайдская история" (West Side Story, 2021) Стивена Спилберга представлены в семи категориях, шесть номинаций получила картина "Король Ричард" (King Richard, 2021) Рейнальдо Маркуса Грина. Все они представлены в категории "Лучший фильм".

Конкуренцию перечисленным фильмам в главной номинации составят картины "Сядь за руль моей машины" (Doraibu mai ka, 2021) японского режиссера Рюсукэ Хамагути, "CODA: Ребенок глухих родителей" (CODA, 2020) Сиан Хедер, "Не смотрите наверх" (Don't Look Up, 2021) Адама Маккея, "Лакричная пицца" (Licorice Pizza, 2021) Пола Томаса Андерсона и "Аллея кошмаров" (Nightmare Alley, 2021) Гильермо дель Торо.

"Сядь за руль моей машины" также фигурирует в категории "Лучший иностранный художественный фильм". Помимо него в этой номинации представлен анимационный фильм "Побег" (Flugt, 2021) датчанина Йонаса Поэра Расмуссена, "Рука бога" ( stata la mano di Dio, 2021) итальянца Паоло Соррентино, "Лунана: Як в классной комнате" (Lunana: A Yak in the Classroom, 2019) бутанца Паво Чойнинг Доржи и "Худший человек на свете" (Verdens verste menneske, 2021) норвежского режиссера Йоакима Триера.

Наиболее заметными аутсайдерами - фильмами, которые ранее вошли в шорт-листов претендентов, но не получили номинацию на звание "Лучшего фильма", - стали очередной фильм про Джеймса Бонда "Не время умирать" (No Time to Die, 2021) Кэри Дзёдзи Фукунаги, "Дом Gucci" (House of Gucci, 2021) Ридли Скотта, "Трагедия Макбета" (The Tragedy of Macbeth, 2021) Джоэла Коэна.

Российский мультфильм среди номинантов

В категории "Лучший анимационный короткометражный фильм" в число номинантов вошел короткометражный мультипликационный фильм российского режиссера Антона Дьякова под названием "Боксбалет". Пятнадцатиминутный мультфильм рассказывает историю любви балерины Ольги и боксера Евгения, которая разворачивается на фоне различных исторических событий в стране. "Боксбалет" уже был отмечен премией "Икар", а также признан лучшим в категории анимационных короткометражек на фестивале "Короче".

Конкуренцию российскому мультфильму составят картины "Дела искусства" (Affairs of the Art, 2020) Джоанны Куинн, "Бестия" (Bestia, 2021) Хьюго Коваррубиаса, "Робин" (Robin Robin, 2021) Дэна Оджари и Майкла Плиза, а также "Стеклоочиститель" (The Windshield Wiper, 2021) Альберто Мьельго.

За награду в категории "Лучший анимационный фильм" будет бороться мультфильм "Энканто" (Encanto, 2021) Байрона Ховарда и Джареда Буша, который ранее был удостоен премии "Золотой глобус". Конкуренцию ему составят картины "Побег", "Митчеллы против машин" (The Mitchells vs the Machines, 2020) Майкла Рианды, "Райя и последний дракон" (Raya and the Last Dragon, 2021) Дона Холла, Карлоса Лопеса Эстрады и Джона Рипы, а также "Лука" (Luca, 2021) Энрико Касаросы.

Номинации за режиссуру и сценарий

За звание лучшего режиссера по версии Американской академии киноискусств поборются в этом году Стивен Спилберг ("Вестсайдская история"), Джейн Кэмпион ("Власть пса"), Рюсукэ Хамагути ("Сядь за руль моей машины"), Пол Томас Андерсон ("Лакричная пицца") и Кеннет Брана ("Белфаст").

В категории "Лучший оригинальный сценарий" на награду претендуют картины "Белфаст", "Не смотрите наверх", "Король Ричард", "Лакричная пицца" и "Худший человек на свете". В аналогичной категории за "Лучший адаптированный сценарий" представлены фильмы "Власть пса", "CODA: Ребенок глухих родителей", "Сядь за руль моей машины", "Дюна", "Незнакомая дочь" (The Lost Daughter, 2020) Мэгги Джилленхол.

Актерские номинации

Номинации в категории "Лучшая актриса" в этот раз удостоились Николь Кидман ("Быть Рикардо", Being the Ricardos, 2021), Оливия Колман ("Незнакомая дочь", The Lost Daughter, 2020), Джессика Честейн ("Глаза Тэмми Фэй", The Eyes of Tammy Faye, 2021), Пенелопа Крус ("Параллельные матери", Madres paralelas, 2021) и Кристен Стюарт ("Спенсер", Spencer, 2021). За звание "Лучшего актера" поборются Уилл Смит ("Король Ричард"), Хавьер Бардем ("Быть Рикардо"), Бенедикт Камбербэтч ("Власть пса"), Дензел Вашингтон ("Трагедия Макбета", The Tragedy of Macbeth, 2021) и Эндрю Гарфилд ("Тик-так… БУМ!", Tick, tick… BOOM!, 2021).

В категории "Лучшая актриса второго плана" номинации удостоены Джесси Бакли ("Незнакомая дочь"), Ариана Дебос ("Вестсайдская история"), Джуди Денч ("Белфаст"), Кирстен Данст ("Власть пса") и Онжаню Эллис ("Король Ричард"). В категории "Лучший актер второго плана" фигурируют Киран Хайндс ("Белфаст"), Трой Коцур ("CODA: Ребенок глухих родителей"), Джесси Племонс и Коди-Смит Макфи (оба - за работу в картине "Власть пса") и Джонатан Симмонс ("Быть Рикардо").

О премии

На "Оскар" могут выдвигаться картины, находившиеся в кинопрокате на территории округа Лос-Анджелес не менее семи дней подряд в календарный год, предшествующий году вручения премии. Статуэтка "Оскар" изображает рыцаря, стоящего на катушке из киноленты и держащего перед собой длинный меч. Ее высота - 34 см, масса - 3,85 кг. В настоящее время премия присуждается в 23 номинациях.

94-я церемония вручения наград Американской академии киноискусств состоится 27 марта. На этот раз она пройдет в традиционном для премии театре Dolby в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). В прошлом году основная ее часть прошла в камерном формате в амфитеатре железнодорожного вокзала Лос-Анджелеса Union Station в связи с введенными на фоне пандемии нового коронавируса ограничениями.