Первый показ в новом театральном пространстве "Арт-платформа" в Москве пройдет 16 февраля

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Первый показ в новом театральном пространстве "Арт-платформа" в Новом Манеже в Москве состоится 16 февраля. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Моспродюсера.

"С 16 февраля 2022 года зрителей ждет Открытое театральное пространство "Арт-платформа" в Новом Манеже. Сезон публичных показов в 2022 году стартует с показа лабораторного спектакля "Туман" актера и режиссера Михаила Уманца, известного зрителям по работе в спектаклях Дмитрия Крымова. Это первый из четырех эскизов спектаклей, которые будут показаны на сцене "Арт-платформы", чья основная задача - поддержка независимых театральных проектов, деятелей и коллективов. Авторы всех проектов - финалисты программы по поддержке театральных инициатив "ТеатрONstage", обеспечивающей возможность создания, выпуска и дальнейшего проката спектаклей", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что участники текущего потока программы были определены из практически полутора сотен заявок от независимых театральных деятелей из городов России и Европы. В ноябре 2021 года десятка полуфиналистов в прямом эфире представила свои заявки экспертной комиссии, сформированной из театральных режиссеров, руководителей ведущих театров Москвы, критиков.

"С декабря прошлого года финалисты занимались доработкой своих заявок в полноценные лабораторные спектакли. На этом этапе им было обеспечено репетиционное пространство, техническое и административное сопровождение, а также финансирование на создание оформления своих лабораторных проектов, которое каждый из участников мог использовать по своему усмотрению. Техническое оснащение пространства обеспечила компания Constage. Показы финалистов, по результатам которых будет определен победитель программы, состоятся в период с 16 февраля по 5 марта. Средства, вырученные с продажи билетов, будут переданы в Благотворительный фонд поддержки деятелей искусства "Артист", - говорится в сообщении.

По словам руководителя "Арт-платформы" Дмитрия Бикбаева, по результатам наших первых опен-коллов стало абсолютно очевидно, что независимая театральная площадка - это отличная идея, в которой давно нуждалась отрасль.

"Мы благодарны департаменту культуры города Москвы и лично Александру Кибовскому за инициативу по созданию такого пространства. Благодарны старшим мастерам театрального дела, поддерживающим нас на этапе нашего открытия профессиональными советами, участием и, прежде всего, своим экспертным опытом в сфере культуры. Уверен, что та идейная и инфраструктурная база, которая сейчас закладывается в Арт-платформу, позволит оперативно создать центр притяжения не только театральных деятелей, но и любимое место культурного досуга для жителей и гостей Москвы", - сказал Бикбаев.

О спектаклях

16 февраля в Новом Манеже зрители смогут увидеть спектакль "Туман" режиссера Михаила Уманца. Постановка по авторской пьесе Уманца в жанре фантастического реализма о творческом поиске молодого режиссера, его отношениях с отцом, вынужденном путешествии в родной город, о любви и встрече с художником Дэвидом Хокни. А 19 февраля зрители увидят спектакль "Когда конец", созданный независимым коллективом "tout le corps/всем телом". Во время спектакля идет рассуждение на тему жизни, смерти и человеческого организма. Также 23 февраля покажут постановку "Старгород". Драматург Нина Садур написала пьесу по мотивам повести Николая Лескова "Соборяне". Спектакль режиссера Андрея Горбатого о провинциальном духовенстве, о людях ревностных, смешных и трогательных, сочетает теплый комизм и почти старообрядческий пафос, а консерватизм героев оказывается одной из сторон их независимости.