Учительница и невеста. Главные роли Евгении Брик

Вам может показаться, что за плечами у Евгении Брик не так много ролей, это правда: иногда лучше брать не количеством, а качеством. Каждая работа артистки была сделана с любовью, даже если роль была небольшая, ее обязательно подмечали и критики, и зрители. Она умела вдохнуть жизнь в любого персонажа и с удовольствием дарила свое очарование героиням лент разных режиссеров, в том числе своего мужа Валерия Тодоровского.

Рассказываем о пяти ярких работах.

"Географ глобус пропил"

Драма Александра Велединского стала одним из самых популярных и любимых зрителями фильмов 2013 года. С одной стороны, это остроумное комедийное кино, но с другой — глубокая трагедия, которая может случиться с любым человеком и будет актуальна в любое время. Несмотря на обилие шуток и иронии, "Географ" — довольно грустное кино о бесперспективности жизни, скоротечности молодости, о том, как все надежды юности остаются нереализованными. В образах нескольких героев тут воплощается дух и настроения целой страны.

Брик в этом фильме исполнила роль учительницы немецкого языка Киры Валерьевны. На экране она предстала как эффектная женщина, которая завораживает главного героя и своего коллегу Виктора Служкина (Константин Хабенский). Но личная жизнь у Киры Валерьевны не складывается: Служкину она предпочитает более состоятельного мужчину, однако тот бросает девушку ради своей старой любви.

"Оттепель"

Это сериал Валерия Тодоровского, где действие происходит в 1962 году. Главный герой, оператор Виктор Хрусталев, пытается снять фильм по сценарию своего погибшего друга Кости, но сталкивается с рядом проблем: во-первых, текст уже был обещан другому режиссеру, а во-вторых — чтобы браться за новое кино, Хрусталеву надо закончить другое. Так он начинает работать над фильмом "Девушка и бригадир" про колхоз и любовь.

"Оттепель" — это уютная мелодрама про любовь (здесь аж два любовных треугольника), отношения, искусство, и в особенности про любовь к искусству, а именно к кино. Сериал не просто перенесет вас в закулисье этого непростого дела, но и покажет всю подноготную, все перипетии, с которыми сталкиваются люди на съемочной площадке. А еще если вы ностальгируете по советскому времени, то это отличный шанс вновь оказаться в Москве 60-х годов, яркой и красочной, словно из детской книжки, там все улыбаются, несмотря ни на что, и занимаются своим любимым делом.

"Стиляги"

Это, пожалуй, один из самых популярных музыкальных фильмов нашей страны. История о свободолюбивых стилягах режиссера Тодоровского с первых кадров полюбилась зрителям, ну а песни будут горячо любимы еще много лет. На фоне веселья, всеобщего непослушания, атмосферы юности и радости жизни разворачиваются человеческие судьбы, любовь. Никогда не знаешь, куда приведет очередное решение героя, будет это ему на пользу или наоборот. Особенно когда вокруг пристально за каждым действием наблюдают комсомольцы.

Брик тут как раз и выступила таким комсомольцем, именно под ее руководством главный герой участвует в облаве на стиляг — режет их яркие прически, рвет колготки. В стране продолжается борьба против космополитизма, жизнь стиляг — яркая, насыщенная, совершенно не то, что нужно этой "дивной, злой и смешной эпохе". Но хорошо, что никто из них не был стерт в прах.

"Елки 1914"

Кинофраншиза "Елки" для кого-то в нашей стране — уже традиционное кино под Новый год. Тимур Бекмамбетов начал снимать ее в 2010 году — на данный момент было выпущено всего шесть фильмов, в том числе и "Елки последние". "Елки 1914" — это четвертый фильм в серии, его премьера прошла в декабре 2014 года.

Действие, как несложно догадаться, происходит в 1914 году во время Первой мировой войны. Всего в фильме шесть новелл, каждая из которых кажется самостоятельной историей, однако не все так просто в этом мире, возможно, как раз таки все может быть переплетено. Брик играет в одной из первых новелл — "Дом". Борис Ефимович (постоянный участник фильмов "Елки" Иван Ургант) покупает усадьбу и пытается завоевать сердце Беллы (Евгения Брик). Помехой в его любовной интриге может стать Евгений Павлович (Сергей Светлаков), который вынужден скрывать продажу дома от своей семьи в канун Рождества.

"Одесса"

Это одна из последних работ актрисы, в "Одессе" на экране она воплотила образ одной из дочерей главных героев, девушки Миры — живой, характерной девушки, которая никому не дает спуску, ни своему мужу, ни своим родителям. Все вместе они гостят на курорте в самый сезон. В гости к Леониду Ярмольнику и Ирине Розановой, в довесок к двум взрослым дочерям, приезжает зять Борис и его восьмилетний сын Валерик.