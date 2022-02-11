Александринский театр в 2022 году совершит турне по восьми городам России и Европы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 февраля. /ТАСС/. Александринский театр в 2022 году совершит гастрольное турне по восьми городам России и Европы. Об этом сообщил в пятницу директор театра Сергей Емельянов.

Согласно планам, 2 и 3 апреля пройдут гастроли в Казани, 2 мая - в Будапеште, с 27 по 30 июня - в Якутске. Осенью 2022 года Александринский театр вернется в страны Европы, 17 и 18 сентября театр ждут в Софии. "В столице Болгарии на центральной площади перед Драматическим театром мы сыграем спектакль "Блаженная Ксения", который будет близок болгарскому зрителю, потому что у нас одна вера и схожие в этой связи ценности", - отметил директор театра, чьи слова опубликованы на сайте театра.

Александринцы 22-23 сентября представят спектакли в Белграде, 26 сентября - в Любляне, 27 сентября - в Вене. Показы спектаклей будут сопровождаться обширной просветительской программой.

Продолжая линию международного сотрудничества, театр возобновляет проведение международного театрального фестиваля "Александринский". В этом году он откроется 10 сентября премьерой спектакля Валерия Фокина "Один восемь - восемь один". Как отметил Емельянов, все зарубежные партнеры, на сценах которых в этом году проводит гастроли театр, представят свои программы на фестивале в Петербурге.