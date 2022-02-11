{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: Amazon работает над продолжением "Бегущего по лезвию"

По данным журнала The Hollywood Reporter, исполнительным продюсером выступит Ридли Скотт

ТАСС, 11 февраля. Киностудия Amazon Studios, являющаяся подразделением корпорации Amazon, работает над созданием сериала в рамках франшизы "Бегущий по лезвию". Об этом сообщил в пятницу журнал The Hollywood Reporter.

Согласно изданию, проект носит название "Бегущий по лезвию 2099" (Blade Runner 2099). Планируется, что сериал станет продолжением фильмов "Бегущий по лезвию" (Blade Runner, 1982) и "Бегущий по лезвию 2049" (Blade Runner 2049, 2017).

Исполнительным продюсером выступит Ридли Скотт, режиссер первой части франшизы.

Теги
США
Пандемия COVID-19
Концерт оркестра Мариинки в Риме отменили из-за заражения ковидом Валерия Гергиева
Положительные результаты теста на коронавирус также получил пианист Даниил Трифонов
Читать полностью