СМИ: Amazon работает над продолжением "Бегущего по лезвию"

ТАСС, 11 февраля. Киностудия Amazon Studios, являющаяся подразделением корпорации Amazon, работает над созданием сериала в рамках франшизы "Бегущий по лезвию". Об этом сообщил в пятницу журнал The Hollywood Reporter.

Согласно изданию, проект носит название "Бегущий по лезвию 2099" (Blade Runner 2099). Планируется, что сериал станет продолжением фильмов "Бегущий по лезвию" (Blade Runner, 1982) и "Бегущий по лезвию 2049" (Blade Runner 2049, 2017).

Исполнительным продюсером выступит Ридли Скотт, режиссер первой части франшизы.