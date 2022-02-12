В театре им. Комиссаржевской пройдет бенефис заслуженной артистки России Натальи Орловой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 февраля. /ТАСС/. Бенефис заслуженной артистки России Натальи Орловой пройдет в субботу, 12 февраля, в Академическом театре имени Веры Комиссаржевской, где актриса отметит 55-летие своей творческой деятельности. В этот вечер она выйдет на сцену в концерте-спектакле "Я вернулся в мой город...", где прочитает стихотворение Тараса Шевченко.

"Наталья - прекрасная артистка, прекрасный художник, который не изменяет себе. А это одно из коренных, фундаментальных качеств художника. Она не оглядывается на других, работает самостоятельно. Я очень рад, что судьба нас свела. Когда есть такие партнеры и вообще такие люди в театре, то можно говорить о том, что климат в труппе будет нормальный, человеческий. А от этого очень много зависит", - говорит о своей коллеге участник спектакля народный артист России Иван Краско.

За эти годы актриса сыграла более 70 ролей: рядовых современниц, светских львиц, цариц и покорительниц мужских сердец. Со временем ее актерское амплуа менялось от лирико-драматических героинь до комедийных персонажей. В нынешнем сезоне зрители могут увидеть ее в спектакле "Театр" по роману Сомерсета Моэма в постановке Маргариты Бычковой.

В кино Орлова дебютировала в 1982 году, снявшись в драме "Формула памяти". Позднее принимала участие в создании полнометражных картин "Опасный человек", "Духов день", "Любовь императора", "Не ссорьтесь, девочки!", "Брежнев", "Пушкин: последняя дуэль", телесериалов "Убойная сила", "Тайны следствия", "Улицы разбитых фонарей".

Специально к творческому юбилею Орловой главный режиссер театра Леонид Алимов поставит на Малой сцене спектакль "Беглянки" Пьера Пальмада и Кристофа Дютюрона. Премьера намечена на начало весны.