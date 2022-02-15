Николай Расторгуев выпустит личный сборник к юбилею

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Народный артист России Николай Расторгуев 18 февраля представит сборник своих любимых песен группы "Любэ". Пластинка будет приурочена к 65-летию лидера коллектива, сообщил он во вторник журналистам.

"Давно была такая задумка - издать двойной винил, где нет ни одного традиционного хита "Любэ". Недели две назад я вспомнил об этой идее", - рассказал Расторгуев.

В трек-лист вошли композиции "Ночь", "Конь", "Эх, Москва", "Главное, что есть ты у меня", "Бабушка", "А река течет" из фильма "Родные" и другие. "Это не ремейки, это те самые записи: то же звучание, где-то голос помоложе, где-то - постарше", - отметил музыкант.

Сначала релиз состоится на цифровых площадках, с 22 февраля альбом можно будет купить на CD и виниле.

Расторгуев отметит 65-летие 21 февраля. В разные годы выступал в составе вокально-инструментальных ансамблей "Шестеро молодых", "Лейся, песня", "Здравствуй, песня!", а также играл на бас-гитаре в группе "Рондо". В 1989 году продюсер Игорь Матвиенко создал патриотическую группу "Любэ" и пригласил Расторгуева стать ее солистом.

За свое творчество Расторгуев удостоен ряда наград, в том числе ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2007), ордена Почета (2012) и премии ФСБ (2006).