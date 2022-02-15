Мировая премьера российского фильма "Хочу замуж" пройдет на Белградском кинофестивале

БЕЛГРАД, 15 февраля. /ТАСС/. Мировая премьера российского фильма "Хочу замуж" (2021) режиссера Сони Карпуниной состоится в Белграде 5 марта в рамках спецпоказа юбилейного Белградского международного кинофестиваля Fest. Об этом во вторник сообщила пресс-служба киносмотра.

"Мировая премьера нового российского фильма Милоша Биковича "Хочу замуж" состоится 5 марта в Белграде на фестивале FEST в рамках специального показа параллельно с российской премьерой. Знаменитый актер Милош Бикович, который будет председательствовать в жюри основной конкурсной программы фестиваля, играет главную роль в этом фильме, а также является одним из продюсеров. Режиссером картины выступила Соня Карпунина, кинорежиссер, актриса и сценарист из России", - говорится в сообщении.

Еще одной премьерой фестиваля станет фильм "Бэтмен" американского режиссера Мэтта Ривза с Робертом Паттинсоном в главной роли.

Юбилейный Белградский международный кинофестиваль Fest пройдет в этом году с 25 февраля по 6 марта в Белграде. Предпремьерные показы начнутся уже 11 февраля. На фестивале будут представлены 88 полнометражных фильмов в шести программных блоках. В конкурсной программе участвуют 20 фильмов из разных стран, в том числе фильм российского кинорежиссера Алексея Германа - младшего "Дело" (2021).

Белградский кинофестиваль является крупнейшим мероприятием такого рода на Балканах и ежегодно проводится с 1971 года. За более чем полувековую историю его совокупная аудитория составила свыше 4 млн человек, посмотревших более 4 тыс. лучших кинокартин со всего мира. Гостем юбилейного киносмотра станет прославленный российский режиссер Никита Михалков.