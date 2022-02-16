Федор Бондарчук сыграет Федора Конюхова в фильме "Повелитель ветра"

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Режиссер Игорь Волошин в апреле приступит к съемкам фильма "Повелитель ветра" о путешествии Федора Конюхова на воздушном шаре вокруг света, главную роль в проекте исполнит Федор Бондарчук. Об этом сообщила в среду пресс-служба компании Art Pictures Studio.

"Феномен Федора Конюхова доказывает, что физические возможности человека безграничны, а человеческого духа - непостижимы. Все это автоматически делает его героем блокбастера. Мы хотим снять фильм о нашем современнике, пример которого послужит не одному поколению - дерзать и быть свободными творцами своей жизни. Вместе со зрителями мы окунемся во внутренний мир человека, имеющего дар договариваться со стихиями, и станем свидетелями этого невероятного диалога. Порою весьма конфликтного", - процитировали в пресс-службе Волошина.

Российский путешественник в 2016 году поставил мировой рекорд, совершив кругосветный полет на воздушном шаре за 11 дней. Это событие послужило основой для сюжета фильма "Повелитель ветра". Картина создается компаниями Art Pictures Studio и "Водород", продюсерами выступают Михаил Врубель, Александр Андрющенко, Денис Баглай и Федор Бондарчук.

"Федор Конюхов - пионер нашего времени, путешественник в подлинном смысле этого слова. Большой подарок и честь играть такого героя и общаться с ним в рамках подготовки к съемкам", - отметил Бондарчук.