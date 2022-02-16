Онлайн-квиз по московским улицам пройдет 19 февраля

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Онлайн-квиз "Москва в деталях", посвященный изучению московских улиц и переулков, а также знакомству с отреставрированными памятниками архитектуры, пройдет 19 февраля на сайте "Университетские субботы", сообщила в среду пресс-служба департамента культурного наследия Москвы.

"Девятнадцатого февраля в 12:00 все желающие смогут принять участие в онлайн-квизе "Москва в деталях". Участники совершат увлекательную виртуальную прогулку по Москве и раскроют секреты топонимики столицы, а также познакомятся с отреставрированными памятниками архитектуры. Мы хотим привлечь внимание молодежи и подростков к изучению истории и культурного наследия Москвы и с удовольствием приглашаем принять участие в новом увлекательном интеллектуальном квизе", - приводятся слова главы департамента Алексея Емельянова.

Также участники квиза с помощью архивных фотографий разберутся, где находились те или иные исторические сооружения, узнают старые названия улиц, какие из них самые узкие и широкие и другие интересные факты.

Для того, чтобы принять участие в онлайн-квизе, необходимо зарегистрироваться на сайте.