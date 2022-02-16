Эрмитаж представит в Выборге выставку работавших в России иностранных художников

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 февраля. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж представит в выставочном центре в Выборге выставку портретов из своего собрания, написанных работавшими в России иностранными художниками. Ее планируется открыть в ноябре 2022 года, сообщил в среду ТАСС ведущий научный сотрудник Отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа Юрий Гудыменко во время рабочей поездки в Екатеринбург.

"Если ничего не изменится, то у нас в ноябре 2022 года открывается выставка в центре "Эрмитаж-Выборг", которая будет называться "Россика", подзаголовок у нее - "Иностранные портретисты XIX века" <…> Мы покажем новые известные, малоизвестные и неизвестные портреты, написанные иностранными мастерами, которые работали в России", - рассказал он.

Гудыменко уточнил, что в планах - представить работы Жана Лорана Монье, Франсуа Ксавье Винтерхальтера, Никола де Куртейля и других художников.

Он отметил, что если после реализации проекта в "Эрмитаж-Выборге" другие центры также захотят представить эту экспозицию, то ее могут привезти и в другие города.