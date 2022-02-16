Умерла реставратор Старой Ладоги и Троицкого собора в Петербурге Ирина Воинова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 февраля. /ТАСС/. Почетный реставратор Ирина Воинова, принимавшая участие в воссоздании крепости Старой Ладоги, Гатчинского дворца и Свято-Троицкого Измайловского собора в Петербурге, умерла на 67-м году жизни. Об этом сообщили в среду в Союзе реставраторов Санкт-Петербурга.

"16 февраля 2022 года скончалась Ирина Леонидовна Воинова, архитектор-реставратор, почетный реставратор Санкт-Петербурга I степени. Союз реставраторов Санкт-Петербурга приносит соболезнования семье, друзьям и коллегам Ирины Леонидовны Воиновой. Светлая память", - говорится на официальной странице организации в сети "ВКонтакте".

Ирина Воинова родилась в 1955 году в городе Вельске Архангельской области в семье учителей. Окончила архитектурный факультет Ленинградского инженерно-строительного института в 1979 году, после чего поступила на работу в институт "Спецпроектреставрация", где занималась реставрацией Староладожского Никольского собора, Никольского собора XVI века в Новой Ладоге, Староладожской крепостью.

В 1982-1989 годах Ирина Воинова изучала древнерусские храмы Старой Ладоги, построенные в XII в.: церковь святого Георгия в крепости и церковь Успения Пресвятой Борогодицы Успенского монастыря. Позже обратилась к реставрационному проектированию памятников деревянной архитектуры. С начала 2000-х Воинова работала в петербургской реставрационной компании "Стройтехуслуги".

Трудовой стаж Ирины Воиновой насчитывает более 40 лет и около 100 объектов культурного наследия. Среди наиболее известных - Свято-Троицкий Измайловский собор и Дворец Юсуповых на набережной Мойки в Петербурге, дворец Лейхтенбергских в усадьбе "Сергиевка" в Старом Петергофе, комплекс зданий Никольского монастыря в Старой Ладоге, Гатчинский дворец.

В 2005 году Ирина Воинова была награждена нагрудным знаком министерства культуры "За высокие достижения", в 2015 году - знаком "Почетный реставратор Санкт-Петербурга" I степени. На протяжении многих лет Воинова входила в петербургский комитет Международного совета по охране памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС).