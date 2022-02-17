В Якутии стартовал прокат драматического фильма "Вертолет"

ЯКУТСК, 17 февраля. /ТАСС/. Снятый в Якутии художественный фильм-драма "Вертолет" вышел в четверг в прокат на территории региона. Также запланированы его показы в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске и Анадыре, сообщил в четверг ТАСС режиссер картины Михаил Лукачевский.

"С 17 февраля начинается прокат нашего фильма по всей республике. Также планируется прокат фильма в других городах - Москве, Екатеринбурге, Новосибирске и Анадыре", - рассказал Лукачевский.

Фильм "Вертолет" снят по сценарию Иннокентия Васильева. Картина повествует о молодой семье с грудным ребенком, которая навещает пожилых родителей, живущих в труднодоступном северном поселке. Внезапно их ребенок заболевает, но в поселке нет необходимых лекарств и связи, дороги размыло из-за весеннего половодья. Глава семейства решает самостоятельно добраться до райцентра, чтобы вызвать в поселок санитарный рейс.

"Картина затрагивает социальные проблемы на северных территориях, связанные с транспортной доступностью, связью. Но прежде всего эта история об отношениях людей, детей и родителей, северном характере: главный герой должен добраться до райцентра, чтобы получить медицинскую помощь", - отметил режиссер.

Фильм был снят весной 2015 года на территории Оймяконского района. Постпродакшн шел при поддержке частных спонсоров. Главные роли исполнили Гаврил Менкяров и Инга Леонова. В съемках также приняли участие местные жители.

Картина "Вертолет" получила в 2021 году главный приз фестиваля "Киношок" - "Золотая лоза" - за лучший полнометражный фильм, также удостоилась приза за лучшую режиссуру и лучшую операторскую работу в полнометражном кино. Кроме этого, в 2021 году фильм получил гран-при третьего Международного фестиваля кино стран Содружества "Московская премьера".