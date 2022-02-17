Петербургский музей артиллерии открыл выставку "За государство, за род свой, за Отечество"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербурга в четверг открыл выставку "За государство, за род свой, за Отечество", посвященную 350-летию со дня рождения Петра Великого. Выставка представляет собой работы современных художников и продолжает серию проектов, подготовленных музеем совместно с Художественной студией имени Александра Невского, рассказал корреспонденту ТАСС куратор выставки, заместитель председателя союза художников Санкт-Петербурга, директор студии Александра Невского Петр Конош.

"Выставка посвящена 350-летию Петра Великого. Конкретно в этой выставке участвуют 16 художников и собрана 41 работа. Готовились мы к ней с прошлого года, заранее договорились с директором музея артиллерии и подготовили такой проект. Художники, чьи работы представлены на выставке, это все наша академическая школа. Все являются выпускниками академии художеств имени Репина. Это члены нашего союза художников. Когда у нас появляются проекты, мы просто приглашаем людей, которые могут создать действительно серьезные картины", - рассказал Конош.

На выставке представлены не только картины про Петра I, но и эпизоды из других частей истории нашего государства - от Петра Великого до Второй мировой. Организаторы выставки объясняют это тем, что именно Петр запустил те процессы внутри государства, которые позволили России выстоять в последующих войнах. Неслучайно в названии выставки есть фраза, которую самодержец произнес накануне Полтавской битвы. Среди картин можно найти работы Базанова, Кривоноса, Кожевникова, Емельянова, Ромасюкова, Новоселова и других современных художников.

Студия Александра Невского была создана в 2019 году и с тех пор успешно провела более 30 выставок. Она объединяет талантливых живописцев и графиков, работающих в историческом и батальном жанрах. Основной своей миссией студия видит борьбу за сохранение исторической памяти и популяризацию истории России.